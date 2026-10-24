Phụ nữ bảo vệ môi trường từ mỗi căn bếp

Ngày 24/10, tại TP Quảng Ninh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN thành phố Quảng Ninh tổ chức sự kiện truyền thông “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, dự và phát biểu tại sự kiện.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Với thông điệp “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch” của Tuần lễ làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, chương trình hướng sự quan tâm đến những thói quen hằng ngày, nơi mỗi người, mỗi gia đình có thể góp sức bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân hiểu rõ mối liên hệ giữa an toàn thực phẩm, tiêu dùng có trách nhiệm và bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại sự kiện.

Việc vận động cần gắn với những thay đổi ngay từ bữa ăn, căn bếp, đồng thời mở rộng từ giữ gìn nhà cửa sạch sẽ đến xây dựng khu dân cư, chợ và không gian công cộng sạch.

Cùng với đó, các cấp Hội cần phát huy sáng kiến, hỗ trợ phụ nữ tham gia sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng theo hướng xanh, bền vững, đưa bảo vệ môi trường trở thành công việc thường xuyên trong đời sống.

Những năm qua, thông qua Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và các chiến dịch bảo vệ môi trường, các cấp Hội trên cả nước đã triển khai hơn 10.000 mô hình bảo vệ môi trường, duy trì hàng vạn kilômét đường hoa, đường cây xanh.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày giới thiệu sản phẩm do phụ nữ thực hiện.

Hoạt động phân loại rác tại nguồn, thu gom phế liệu gây quỹ an sinh xã hội vừa góp phần giảm rác thải, vừa tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, tình trạng lãng phí thực phẩm, phân loại rác tại nguồn còn chậm, tỷ lệ tái chế thấp và việc xử lý rác chủ yếu bằng chôn lấp vẫn đặt ra nhiều thách thức.

Điều này đòi hỏi các hoạt động vận động, tuyên truyền phải đi vào thực chất, giúp người dân hình thành và duy trì thói quen sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm lượng rác phát sinh.

Tại sự kiện, rất nhiều rác thải đã được các hội viên phụ nữ thu gom để bảo vệ môi trường.

Sự kiện là dịp để các cấp Hội trao đổi, chia sẻ cách làm trong bảo vệ môi trường, gắn trách nhiệm của mỗi gia đình với cộng đồng.

Từ một bữa ăn tránh lãng phí, một căn bếp sạch đến việc phân loại rác hằng ngày, phụ nữ có thể góp phần tạo nên những thay đổi bền vững cho môi trường sống.