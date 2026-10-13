Phụ nữ Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La hưởng ứng 'Tuần lễ Áo dài'
Hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát động nữ đoàn viên hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”, mặc áo dài truyền thống và trang phục dân tộc trong các ngày làm việc từ ngày 12/10 đến ngày 20/10/2026.
Sáng 12/10, nữ đoàn viên công đoàn đồng loạt mặc áo dài, trang phục dân tộc đến công sở, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của phụ nữ Việt Nam trong môi trường làm việc. Hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp, khẳng định giá trị và vị thế của áo dài trong đời sống xã hội; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi nữ đoàn viên trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Những tà áo dài duyên dáng cùng sắc màu trang phục dân tộc tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi tại cơ quan, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Sơn La tự tin, năng động, giàu bản sắc văn hóa.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/phu-nu-bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-son-la-huong-ung-tuan-le-ao-dai-AUCZn99vg.html