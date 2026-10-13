Phụ nữ Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La hưởng ứng 'Tuần lễ Áo dài'

Duyên dáng tà áo dài truyền thống nơi công sở.

Sáng 12/10, nữ đoàn viên công đoàn đồng loạt mặc áo dài, trang phục dân tộc đến công sở, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của phụ nữ Việt Nam trong môi trường làm việc. Hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp, khẳng định giá trị và vị thế của áo dài trong đời sống xã hội; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi nữ đoàn viên trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Những tà áo dài duyên dáng cùng sắc màu trang phục dân tộc tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi tại cơ quan, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Sơn La tự tin, năng động, giàu bản sắc văn hóa.

Sắc màu trang phục áo dài tô điểm không gian làm việc.

Đoàn viên Công đoàn Phòng Báo in điện tử hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”.

Phát thanh viên trong trang phục dân tộc Thái.

Phát thanh viên trong trang phục dân tộc Mông.

Phát thanh viên duyên dáng trong trang phục truyền thống.

Nữ đoàn viên lưu giữ khoảnh khắc đẹp trong ngày đầu hưởng ứng tuần lễ.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống qua tà áo dài.

Nữ đoàn viên Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”.