Phụ nữ Báo Quân đội nhân dân tự tin, bản lĩnh, sáng tạo

Dự gặp mặt có: Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND; Đại tá Ngô Anh Thu, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND; Đại tá Phạm Duy Hải, Chủ nhiệm Chính trị Báo QĐND; các đồng chí trong Đảng ủy Báo QĐND; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban cùng cán bộ, hội viên phụ nữ trong tòa soạn.

Đại tá Ngô Anh Thu, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Quân đội nhân dân tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ Báo Quân đội nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và Quân đội. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong năm 2026, cán bộ, hội viên phụ nữ Báo QĐND luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, nhiều hội viên phụ nữ xuất sắc đoạt giải cao tại các cuộc thi báo chí: Giải B, giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX; giải A Giải Diên Hồng lần thứ tư; giải B, giải C, giải Khuyến khích Cuộc thi viết "Vững bước dưới cờ Đảng"; giải Nhất Giải thưởng báo chí về Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; giải A Giải Báo chí về xây dựng Đảng TP Hà Nội; giải B, giải Khuyến khích Giải báo chí Phát triển văn hóa TP Hà Nội. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Đại tá Ngô Anh Thu cùng các đồng chí trong Đảng ủy, đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban chụp ảnh lưu niệm với hội viên Hội Phụ nữ Báo Quân đội nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tá Lê Thanh Tuyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Báo QĐND nhấn mạnh, với chặng đường lịch sử đã qua và những kết quả đã đạt được, phụ nữ Báo QĐND quyết tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Cơ quan Tổng cục Chính trị bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; rèn luyện theo tiêu chí "Bản lĩnh vươn lên - trí tuệ sáng tạo - kỷ cương gương mẫu - nhân ái lan tỏa".

Trung tá Lê Thanh Tuyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập, Đại tá Ngô Anh Thu gửi những lời chúc tốt đẹp nhất; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng, tích cực của hội viên phụ nữ Báo QĐND vào thành tích chung của tòa soạn. Đại tá Ngô Anh Thu mong muốn chị em phụ nữ tiếp tục nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; chăm lo xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc. Đại tá Ngô Anh Thu bày tỏ kỳ vọng hội viên Hội Phụ nữ Báo QĐND tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp về nữ quân nhân QĐND Việt Nam tự tin, bản lĩnh, sáng tạo đến nhân dân và bạn bè quốc tế.