Bà Lê Thị Hương - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đam R6ng 2 tham dự và phát biểu tại buổi tọa đàm

Rộn ràng ngày hội ở thôn vùng sâu

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Lăng, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Phụ nữ Bằng Lăng - Tự tin, sáng tạo, chung sức xây dựng nông nghiệp hữu cơ”.

Buổi tọa đàm, có sự tham dự của đại diện Hội LHPN xã Đam Rông 2, Chi bộ, Ban Nhân dân thôn Bằng Lăng cùng hơn 80 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu của thôn - một trong những chi hội sôi nổi nhất sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Trong không khí ấm áp, thân tình, các thế hệ phụ nữ thôn Bằng Lăng đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm của Hội LHPN Việt Nam, chia sẻ những câu chuyện vượt khó, vươn lên làm chủ cuộc sống trên vùng đất dốc còn nhiều gian khó.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Lăng cho biết: “Chị em thôn Bằng Lăng đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây còn tự ti, ngại nói. Nay chị em đã mạnh dạn tham gia các buổi truyền thông về bình đẳng giới, xóa bỏ hủ tục, phòng chống tảo hôn. Phụ nữ không chỉ là người giữ lửa trong gia đình, mà đang là lực lượng nòng cốt để đưa nông nghiệp hữu cơ về với từng vườn nhà”.

Đại diện Hội LHPN xã Đam Rông 2, bà Lê Thị Hương - Chủ tịch Hội đánh giá cao Chi hội Bằng Lăng là một trong những điểm sáng, từ tháng 7 đến nay đã tích cực phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền tại cộng đồng và duy trì các mô hình làm kinh tế sạch.

Không khí vui tươi đoàn kết trong buổi tọa đàm nhiều thế hệ phụ nữ cùng tham dự

Đội thiếu nhi thôn Bằng Lăng tham gia các chương trình trong buổi tọa đàm

Làm nông nghiệp hữu cơ - con đường thoát nghèo bền vững của chị em Bằng Lăng

Điểm nhấn của buổi tọa đàm là phần chia sẻ về các mô hình kinh tế do chính hội viên thôn Bằng Lăng thực hiện.

Mô hình “Vườn rau hữu cơ của mẹ” tại Bằng Lăng: Tận dụng đất vườn quanh nhà, chị em kiên trì nói không với thuốc trừ cỏ và thuốc hóa học, chuyển sang dùng phân chuồng ủ hoai, phân vi sinh tự ủ. Rau sạch trước hết phục vụ bữa ăn gia đình, cho con em bán trú, phần dư được chi hội kết nối tiêu thụ tại chợ xã.

Mô hình “Phụ nữ Bằng Lăng nói không với rác thải nhựa và vỏ thuốc BVTV”: Hàng tháng, Chi hội tổ chức ra quân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên nương rẫy, dọn vệ sinh các tuyến đường thôn, hướng dẫn hội viên phân loại rác tại nguồn, ủ rác hữu cơ làm phân bón.

Chi hội tổ chức ra quân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên nương rẫy, dọn vệ sinh các tuyến đường thôn

Chị K’ rêu tận dụng mảnh vườn nhỏ trồng rau sạch phục vụ sinh hoạt gia đình

Chị K’Blan - Hội viên thôn Bằng Lăng, chia sẻ: “Trước đây làm cà phê cứ phải phun thuốc, vừa tốn tiền vừa mệt người. Được chi hội hướng dẫn làm phân vi sinh, ủ vỏ cà phê, làm bẫy sinh học, vườn nhà tôi đỡ chi phí hẳn, sức khỏe cũng tốt hơn”.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Lăng còn là “địa chỉ tin cậy” của chị em. Chi hội đã phối hợp với Hội LHPN xã, Công an xã tuyên truyền kỹ năng nhận diện lừa đảo trực tuyến, sử dụng mạng xã hội an toàn cho phụ nữ lớn tuổi; kịp thời nắm bắt, hỗ trợ các trường hợp phụ nữ yếu thế, phụ nữ bị bạo lực gia đình vươn lên.

Buổi tọa đàm khép lại bằng các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn và phần thi đua sôi nổi giữa các tổ hội.

Trong thời gian tới, Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Lăng xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: Vận động thành lập 1 tổ hợp tác phụ nữ sản xuất rau, cà phê hữu cơ; 100% hội viên thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch” gắn với tiêu chí nông nghiệp hữu cơ; Tiếp tục đồng hành hỗ trợ hội viên nghèo, cận nghèo xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn thôn bản bình yên.

Từ những việc làm nhỏ nhưng bền bỉ mỗi ngày, phụ nữ thôn Bằng Lăng, xã Đam Rông 2 đang góp phần viết tiếp truyền thống tự hào của phụ nữ Việt Nam bằng chính sự tự tin, sáng tạo trên mảnh đất Tây Nguyên./.