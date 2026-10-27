Phụ nữ Bắc Ninh tìm thêm thị trường cho sản phẩm địa phương

Đưa sản phẩm lên không gian số

Tại xã Xuân Cẩm, tiệm trà Chân quê do chị Nghiêm Thị Phương Dung, chủ hộ kinh doanh ở thôn Vụ Nông là một trong những mô hình tích cực ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh. Cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm trà thảo mộc như trà mâm xôi, trà lá nam 10 vị, trà lá nam sen ổi, trà diếp cá rau má… Đây đều là những sản phẩm khai thác nguồn nguyên liệu tự nhiên, hướng đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng.

Nhờ các hoạt động kết nối thương mại, nhiều sản phẩm của Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Hán Thị (xã Trung Kênh) do chị Hán Thị Luyến làm chủ đã đến tay người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, bên cạnh việc chú trọng chất lượng, chị Dung tích cực quảng bá sản phẩm trên các nền tảng như TikTok, Shopee và trang fanpage của cơ sở. Thông qua hình ảnh, video được đăng tải thường xuyên, khách hàng có thể tìm hiểu các công đoạn từ vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và cách sử dụng sản phẩm mà không cần trực tiếp đến cơ sở, qua đó tăng tính minh bạch và tạo dựng niềm tin đối với sản phẩm.

Ứng dụng công nghệ số cũng giúp cơ sở chủ động hơn trong tiếp cận khách hàng, trao đổi thông tin, tiếp nhận phản hồi và giới thiệu sản phẩm đến nhiều nhóm người tiêu dùng ở các địa bàn khác nhau. Các nền tảng trực tuyến đang dần trở thành công cụ quan trọng trong hoạt động kinh doanh của cơ sở. 6 tháng đầu năm 2026, tiệm trà Chân quê có doanh thu khoảng 40 tỷ đồng, tạo việc làm cho từ 30-50 lao động nữ với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Nguyên tổ chức phiên livestream chủ đề “Tinh hoa đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ - Dòng chảy di sản và sức sống mới”. Chương trình được tổ chức tại không gian trưng bày của Công ty Đồ gỗ Mỹ nghệ Đức Thắng với sự tham gia của các nghệ nhân, đại diện doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương. Không đơn thuần là hoạt động giới thiệu, bán hàng trực tuyến, chương trình còn tạo không gian giao lưu, giúp người xem hiểu rõ hơn về cách lựa chọn nguyên liệu, tạo dáng, chạm khắc hoa văn và hoàn thiện sản phẩm. Từng công đoạn được chia sẻ cụ thể, giúp người xem cảm nhận rõ hơn sự tỉ mỉ, công phu và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm của người thợ Đồng Kỵ.

Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Công ty Đồ gỗ Mỹ nghệ Đức Thắng chia sẻ: “Trước đây, khách hàng chủ yếu biết đến sản phẩm thông qua cửa hàng, người quen giới thiệu hoặc trực tiếp đến tham quan. Với các nền tảng số, doanh nghiệp có thêm kênh giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin và tương tác với khách hàng ở nhiều địa bàn khác nhau”.

Theo bà Ngô Thị Phương Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Nguyên, việc tổ chức phiên livestream là một trong những cách làm thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận phương thức kinh doanh mới, từng bước thích ứng với xu hướng chuyển đổi số. Thông qua hoạt động này, Hội mong muốn kết nối người sản xuất với khách hàng, quảng bá những sản phẩm đặc trưng của địa phương, khuyến khích chị em chủ động ứng dụng công nghệ, nâng cao kỹ năng kinh doanh và phát triển sinh kế. Đây cũng là cơ hội để câu chuyện về nghề truyền thống được lan tỏa rộng rãi hơn, nhất là tới những người chưa có điều kiện trực tiếp đến thăm làng nghề.

Trang bị kỹ năng mở rộng thị trường

Trước xu hướng thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến ngày càng phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xác định nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số là một trong những giải pháp thiết thực hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Hội phối hợp một số đơn vị nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Hướng dẫn kỹ năng, kiến thức xây dựng dự án khởi nghiệp, hoàn thiện mô hình kinh doanh; giới thiệu phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh, video giới thiệu sản phẩm; quảng bá trên mạng xã hội; kinh doanh qua sàn thương mại điện tử... Qua đó, hội viên có thêm kiến thức, kỹ năng để chủ động tiếp cận khách hàng, giới thiệu hàng hóa và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường.

Phụ nữ phường Đồng Nguyên thực hiện phiên livestream quảng bá sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ.

Từ bài học thực tiễn kết hợp sự tìm tòi và đổi mới, hàng chục cơ sở kinh doanh, khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ có thêm lựa chọn kết hợp các kênh bán hàng trực tuyến. Tiêu biểu như: Tiệm trà Chân quê của chị Dung (xã Xuân Cẩm); Công ty cổ phần PTK VIETNAM của chị Nguyễn Thị Huyên (phường Tiên Du); Cơ sở sản xuất giò chả Tuấn Liên của chị Nguyễn Thị Liên (phường Từ Sơn); Cơ sở sản xuất đồ đồng Đại Bái của chị Nguyễn Thị Huyền (phường Gia Bình)…

Bà Vũ Thị An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết: “Hiện Bắc Ninh có 233 dự án khởi nghiệp, mở rộng phát triển kinh doanh do phụ nữ làm chủ được vay vốn khởi nghiệp với số tiền hơn 91 tỷ đồng. Nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh”, thành phố đã bổ sung 100 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách, ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Nguồn lực tài chính kết hợp với hỗ trợ kiến thức, kỹ năng kinh doanh và quảng bá sản phẩm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy thế mạnh, mạnh dạn hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Trong đó, ứng dụng công nghệ số được xem là hướng đi giúp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ tối ưu hoạt động quảng bá, tăng khả năng tiếp cận khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh”.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể; đồng thời, tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn, kết nối nguồn lực. Trọng tâm là hỗ trợ hội viên nâng cao kỹ năng truyền thông, quảng bá thương hiệu, xây dựng hình ảnh cá nhân và khai thác hiệu quả các nền tảng số phù hợp với điều kiện của từng mô hình kinh doanh.