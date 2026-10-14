Phụ nữ Bắc Ninh phát huy sáng tạo, đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Bà Trần Lan Phương (thứ 3 từ phải qua), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tặng hoa chúc mừng hội thi.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh và kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bắc Ninh lần thứ I nhanh chóng đi vào đời sống; góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển theo hướng xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc Kinh Bắc.

Dự chương trình có: bà Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI; ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ.

Tại Hội thi, bà Nguyễn Phương Mai, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Bắc Ninh, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền trong kỷ nguyên số. Theo đó, đội ngũ cán bộ Hội, tuyên truyền viên cần phát huy trí tuệ, bản lĩnh, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội đến gần hơn với cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi.

Đổi mới tuyên truyền Nghị quyết bằng công nghệ số

Vòng Chung kết có sự tranh tài của 12 đội thi với hơn 400 thành viên. Đây là những đội tiêu biểu được lựa chọn qua 5 cụm thi, từ 96 đội đến từ Hội LHPN 96 xã, phường và các đơn vị lực lượng vũ trang.

Với chủ đề xuyên suốt là ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, các đội thi đã thể hiện sự sáng tạo trong cách truyền tải nội dung, kết hợp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền với công nghệ số, hình ảnh, video và các hình thức sân khấu hóa. Qua đó, những nội dung về nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Hội được thể hiện sinh động, trực quan, tạo sự gần gũi với người xem.

Các phần thi cũng tập trung tuyên truyền phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an". Đây đều là những nội dung gắn với hoạt động Hội ở cơ sở, đời sống gia đình và sự tham gia của phụ nữ trong phát triển cộng đồng.

Không chỉ là dịp để các tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, Hội thi còn tạo cơ hội để cán bộ Hội rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, tiếp cận các phương thức truyền thông mới. Việc ứng dụng công nghệ số giúp nội dung tuyên truyền có thêm hình thức thể hiện phong phú, dễ tiếp cận, qua đó góp phần đổi mới hoạt động Hội và nâng cao hiệu quả đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bà Nguyễn Phương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Bắc Ninh, trao giải Nhất cho đơn vị Hội LHPN phường Lương Tài.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Hội LHPN phường Lương Tài; giải Nhì cho Hội LHPN xã Yên Thế và Hội LHPN phường Hiệp Hòa. 3 đơn vị gồm: Hội LHPN phường Chũ, Hội LHPN phường Kinh Bắc và Hội Phụ nữ Công an thành phố được trao giải Ba. Giải Khuyến khích thuộc về Hội LHPN các xã, phường Sa Lý, Xuân Lương, Ninh Xá, Đồng Việt, Võ Cường và Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Ban Tổ chức cũng trao giải "Phần thi Chào hỏi ấn tượng" cho Hội LHPN xã Yên Thế và giải "Phần thi Tài năng ấn tượng" cho Hội LHPN phường Lương Tài.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho các cá nhân có nhiều đóng góp đối với phong trào phụ nữ và sự tiến bộ của phụ nữ thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (thứ 5 từ trái qua), trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho các cá nhân

Qua Hội thi, các cấp Hội của TP Bắc Ninh tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và đóng góp vào sự phát triển xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc vùng đất Kinh Bắc.