Phụ nữ Bắc Ninh đưa kiến thức phòng, chống thuốc lá điện tử vào học đường

Việc trang bị kiến thức giúp các em học sinh có cách bảo vệ bản thân, nhận diện những nguy cơ và ứng xử có trách nhiệm trong môi trường học đường.

Hội LHPN phường Hiệp Hòa, thành phố Bắc Ninh, vừa phối hợp với Công an phường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại Trường THCS Đông Lỗ. Tại chương trình, học sinh được cung cấp những kiến thức pháp luật gắn với các vấn đề thường gặp trong học tập và đời sống. Nội dung tập trung vào an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng, phòng, chống ma túy và thuốc lá điện tử.

Thông qua các nội dung tuyên truyền, học sinh được hướng dẫn nhận diện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến bản thân, đồng thời trang bị thêm kỹ năng để chủ động phòng tránh, xử lý các tình huống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Quang cảnh buổi truyền thông

Thực tế cho thấy, thuốc lá điện tử đang đặt ra những nguy cơ đối với môi trường học đường, nhất là khi sản phẩm có hình thức đa dạng, dễ gây tò mò và có thể được ngụy trang dưới nhiều dạng khác nhau. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh mà còn có thể kéo theo nguy cơ tiếp xúc với các chất gây nghiện và những hành vi nguy hiểm khác.

Ở lứa tuổi học sinh, khả năng nhận diện và ứng phó với những lời rủ rê, lôi kéo còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh việc cung cấp kiến thức, tuyên truyền cần giúp các em có kỹ năng từ chối, nhận diện nguy cơ và tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô khi gặp tình huống liên quan đến thuốc lá điện tử.

Đối với phòng, chống ma túy và thuốc lá điện tử, hoạt động tuyên truyền hướng tới việc giúp học sinh hiểu rõ những nguy cơ, tác hại, từ đó chủ động nói không với các sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình phát triển của lứa tuổi vị thành niên. Việc trang bị kiến thức giúp các em học sinh có cách bảo vệ bản thân, nhận diện những nguy cơ và ứng xử có trách nhiệm trong môi trường học đường.

Các em học sinh tham gia chương trình

Sự phối hợp giữa Hội LHPN phường và lực lượng Công an trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật giúp các nội dung phòng ngừa được tiếp cận trực tiếp với học sinh, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn.

Hoạt động tại Trường THCS Đông Lỗ là một trong những hình thức đưa công tác tuyên truyền pháp luật đến gần học sinh, giúp các em không chỉ biết quy định mà còn hình thành kỹ năng tự bảo vệ trước những nguy cơ trong đời sống thực tế. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và nâng cao ý thức sống, học tập theo pháp luật.