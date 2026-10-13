Phụ nữ Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền

Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, công tác tuyên truyền của Hội phụ nữ các cấp không chỉ dừng lại ở các phương thức truyền thống mà phải có sự bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ. Đây là khẳng định của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh Nguyễn Phương Mai tại Chung kết Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với chủ đề: "Ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I" do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh tổ chức, diễn ra chiều 13/10.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Hội thi.

Cũng theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh, Hội thi tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2026 là môi trường, diễn đàn rộng lớn để cán bộ, tuyên truyền viên thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, đặc biệt là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền. Qua đó, giúp các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Hội được lan tỏa một cách sinh động, trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ và đi sâu vào đời sống của từng hội viên.

Điểm nổi bật của Hội thi là việc thay đổi cách thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, lấy công nghệ số làm công cụ hỗ trợ. Thay vì chỉ truyền tải nội dung nghị quyết bằng hình thức thuyết trình truyền thống, các đội thi đã khéo léo lồng ghép thông điệp qua sân khấu hóa, tiểu phẩm, âm nhạc, trình chiếu hình ảnh, video và các sản phẩm ứng dụng công nghệ số. Nhờ vậy, các nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I được chuyển tải sinh động, giúp cán bộ, hội viên dễ tiếp nhận, ghi nhớ và vận dụng vào thực tiễn công tác Hội.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội.

Trải qua vòng thi sơ khảo được tổ chức ở 5 cụm thi, thu hút 96 đội thi đến từ 96 xã/phường với gần 1.800 thành viên tham gia; chung kết Hội thi có 12 đội thi xuất sắc nhất của 10 xã, phường, cùng đội thi của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Phụ nữ Công an thành phố. Với sự tham gia của hơn 400 thành viên – những tuyên truyền viên nhiệt huyết, tài năng, các đội thi mang đến những phần thi sáng tạo, đậm đà sắc màu văn hóa và công nghệ.

Tại Hội thi, các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, kiến thức và tài năng. Trong đó, phần thi chào hỏi là dịp để các đơn vị giới thiệu nét đặc trưng, những mô hình, cách làm sáng tạo trong hoạt động Hội; phần thi kiến thức kiểm tra hiểu biết về nội dung các nghị quyết; phần thi tài năng thể hiện khả năng truyền tải thông điệp thông qua các loại hình nghệ thuật kết hợp ứng dụng công nghệ.

Phần dự thi của các đội.

Đặc biệt, tại phần thi kiến thức, trợ lý ảo được đưa vào hỗ trợ điều hành, giới thiệu thể lệ, đưa ra câu hỏi và công bố đáp án, tạo không khí mới mẻ, thể hiện tinh thần chủ động tiếp cận công nghệ của tổ chức Hội trong giai đoạn mới.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Tài; 2 giải nhì cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thế và phường Hiệp Hòa. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các đơn vị; đồng thời, trao các giải phụ gồm: Phần thi chào hỏi ấn tượng và phần thi tài năng ấn tượng cho các đội xuất sắc.