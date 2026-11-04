Sự kiện cũng ghi dấu nhiệm kỳ Chủ tịch ACWO 2025-2026 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và việc chuyển giao trọng trách này cho Indonesia nhiệm kỳ 2027-2028.

Bà Nguyễn Thị Thanh (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026 tại Đại hội đồng ACWO năm 2026.

Củng cố đoàn kết, phát huy vai trò phụ nữ ASEAN

Chiều 4/11, tại Hà Nội, Đại hội đồng lần thứ 22 Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) chính thức khai mạc với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026; đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng gần 100 đại biểu là lãnh đạo các tổ chức phụ nữ quốc gia thành viên.

Được thành lập ngày 20/11/1981 tại Jakarta, Indonesia, ACWO là tổ chức phụ nữ phi chính phủ cấp khu vực, có sứ mệnh kết nối các tổ chức phụ nữ quốc gia trong ASEAN, thúc đẩy đoàn kết, bình đẳng giới và sự tham gia, đóng góp của phụ nữ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước cũng như toàn khu vực.

Phụ nữ ASEAN tăng cường hợp tác, chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong kỷ nguyên số

Đến nay, ACWO có 11 thành viên, tương ứng với 11 quốc gia ASEAN. Đáng chú ý, Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste được kết nạp làm thành viên thứ 11 tại cuộc họp Ban Lãnh đạo ACWO sáng 4/11/2026. Việc mở rộng thành viên góp phần củng cố tính đại diện và tăng cường sự tham gia của các tổ chức phụ nữ trong khu vực.

Đại hội đồng lần thứ 22 là hoạt động đối ngoại quan trọng do Hội LHPN Việt Nam đăng cai trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025-2026. Sự kiện tạo diễn đàn để các tổ chức thành viên đánh giá hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận những vấn đề cùng quan tâm và thống nhất định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Nghi lễ rước cờ 11 quốc gia ASEAN, cờ ASEAN và cờ ACWO. Trong giai điệu “The ASEAN Way”, đại diện các tổ chức phụ nữ thành viên cùng hướng về những lá cờ, thể hiện tinh thần đoàn kết và cam kết thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong phát triển khu vực.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội là phiên thảo luận chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số”. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực khi môi trường số ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống, học tập, công việc và khả năng tiếp cận các cơ hội phát triển của phụ nữ, trẻ em.

Các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của từng quốc gia nhằm nâng cao năng lực số, đồng thời phòng ngừa những nguy cơ, thách thức đối với phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.

Bà Yenny Wahid, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI), trình bày tham luận.

Những vấn đề như bảo vệ người dùng dễ bị tổn thương, nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ và tăng cường trách nhiệm của các tổ chức liên quan được đặt trong yêu cầu xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng và bao trùm.

Thông qua các phiên làm việc, Đại hội hướng tới thúc đẩy sự phối hợp giữa các tổ chức phụ nữ ASEAN, đưa những vấn đề chung thành chương trình hành động phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.

TS. Seow Yian San, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Singapore (SCWO), chia sẻ về sáng kiến nâng cao năng lực an toàn số và ứng phó lừa đảo trực tuyến.

Việt Nam đề xuất ba hướng ưu tiên hợp tác

Một nội dung đáng chú ý tại cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo ACWO sáng 4/11 là sáng kiến của Hội LHPN Việt Nam về việc lựa chọn chủ đề trọng tâm hằng năm cho hoạt động chung của Liên đoàn.

Theo bà Lê Thị Thủy, việc thống nhất một chủ đề chung sẽ giúp các tổ chức thành viên tập trung nguồn lực vào những vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ, trẻ em, phù hợp với các ưu tiên phát triển của ASEAN. Trên cơ sở đó, mỗi tổ chức chủ động xây dựng chương trình, hoạt động phù hợp với điều kiện quốc gia, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả và sáng kiến giữa các nước.

Để định hướng hợp tác thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam đề xuất ba phương án chủ đề cho năm 2027.

Phương án thứ nhất là “Phụ nữ ASEAN - Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, hướng tới bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và phát triển cho mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em thuộc gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa, trẻ em khuyết tật, trẻ em di cư và các nhóm dễ bị tổn thương.

Đề xuất này nhấn mạnh vai trò của phụ nữ và các tổ chức phụ nữ trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thúc đẩy bình đẳng về cơ hội, góp phần bảo đảm mọi trẻ em được phát triển an toàn, lành mạnh và toàn diện.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, phát biểu tại sự kiện.

Phương án thứ hai là “Phụ nữ ASEAN chủ động hành động vì khí hậu”. Chủ đề tập trung vào vai trò của phụ nữ trong thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phát triển kinh tế xanh và xây dựng cộng đồng có khả năng chống chịu. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực khi biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu sắc đến đời sống, sinh kế và an toàn của người dân, nhất là phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương.

Phương án thứ ba là “Phụ nữ ASEAN thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế bền vững”. Trọng tâm là nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế xanh và sinh kế bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn, kiến thức, kỹ năng và thị trường, qua đó nâng cao vị thế và đóng góp vào sự phát triển của mỗi quốc gia.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy bày tỏ mong muốn một trong ba phương án được Ban Lãnh đạo ACWO trao đổi, thống nhất lựa chọn làm chủ đề năm 2027, tạo cơ sở triển khai những hoạt động hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và điều kiện phát triển của từng nước thành viên.

Hội LHPN Việt Nam khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai chủ đề và sáng kiến chung, hướng tới chuyển các cam kết thành hành động cụ thể, mang lại kết quả thiết thực cho phụ nữ và trẻ em trong khu vực.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Đề xuất này cũng cho thấy định hướng hợp tác của ACWO cần gắn chặt hơn với những vấn đề phát triển đang đặt ra ở ASEAN. Từ bảo đảm cơ hội phát triển cho trẻ em, ứng phó biến đổi khí hậu đến nâng cao quyền năng kinh tế trong thời đại số, phụ nữ được nhìn nhận là chủ thể tham gia giải quyết các thách thức, đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển bền vững.

Chuyển giao vai trò Chủ tịch ACWO cho Indonesia

Trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 22, Hội LHPN Việt Nam chính thức chuyển giao cương vị Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027-2028 cho Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI).

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Thủy đã trao cờ ACWO và chuỗi vòng danh dự cho bà Yenny Wahid, Chủ tịch KOWANI, trước sự chứng kiến của trưởng đoàn các tổ chức thành viên. Nghi thức đánh dấu việc chuyển giao trách nhiệm điều phối hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ mới, đồng thời thể hiện tinh thần kế thừa và tiếp nối giữa các tổ chức phụ nữ ASEAN.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2025-2026, bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh sự đồng hành, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức thành viên đã giúp ACWO tiếp tục phát huy đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy những vấn đề phụ nữ trong khu vực cùng quan tâm.

Theo bà, Đại hội đồng lần thứ 22 là dịp để các tổ chức thành viên nhìn lại kết quả hợp tác, xác định những ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo. Giá trị của sự kết nối cần được thể hiện bằng những sáng kiến, chương trình và hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em.

Hội LHPN Việt Nam bàn giao chức Chủ tịch ACWO cho Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia đảm nhiệm trong nhiệm kỳ 2027-2028

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng bày tỏ cảm ơn Ban Lãnh đạo, Ban Thư ký và các tổ chức thành viên ACWO đã tin tưởng, ủng hộ, phối hợp trong suốt nhiệm kỳ; đồng thời ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, địa phương, cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế trong quá trình Hội thực hiện trách nhiệm Chủ tịch ACWO và đăng cai Đại hội đồng tại Hà Nội.

Chúc mừng KOWANI đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ mới, bà Lê Thị Thủy bày tỏ tin tưởng tổ chức phụ nữ Indonesia sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm và những đóng góp đối với phong trào phụ nữ khu vực. Là một trong năm tổ chức thành viên sáng lập ACWO năm 1981, KOWANI có nền tảng để kế thừa những thành quả hợp tác, đồng thời tạo động lực mới cho hoạt động của Liên đoàn.

Đại diện tổ chức tiếp nhận vai trò Chủ tịch, bà Yenny Wahid cảm ơn Hội LHPN Việt Nam vì sự lãnh đạo và những đóng góp trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời trân trọng sự tin tưởng của các tổ chức thành viên dành cho KOWANI.

Bà cho biết năm 2028, KOWANI sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập, đánh dấu một thế kỷ kể từ khi những phụ nữ Indonesia đầu tiên cùng đứng lên đấu tranh vì bình đẳng và sự tiến bộ của dân tộc. Di sản đó tiếp tục là nguồn cảm hứng cho định hướng hoạt động của tổ chức trong nhiệm kỳ mới.

Theo bà Yenny Wahid, trao quyền cho phụ nữ không đơn thuần là thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, mà còn góp phần thay đổi và chuyển hóa toàn xã hội.

Lãnh đạo đại diện các Tổ chức phụ nữ Quốc gia thành viên ACWO.

Hội LHPN Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của ACWO, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng KOWANI cũng như các tổ chức thành viên triển khai những sáng kiến chung.

Việc chuyển giao cương vị Chủ tịch diễn ra trong tinh thần kế thừa và phát triển, với mục tiêu xuyên suốt là thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và đóng góp vào sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Đại hội đồng ACWO lần thứ 22 tại Hà Nội mang ý nghĩa thiết thực đối với hợp tác phụ nữ khu vực. Việc mở rộng thành viên, trao đổi những vấn đề chung, đề xuất các chủ đề ưu tiên và chuyển giao vai trò điều phối cho Indonesia tạo thêm cơ sở để Liên đoàn nâng cao hiệu quả hoạt động.

Qua đó, các tổ chức phụ nữ ASEAN có thêm điều kiện phối hợp, phát huy tiếng nói và đóng góp vào những mục tiêu phát triển chung của khu vực.