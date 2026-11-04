Phụ nữ ASEAN mở rộng mạng lưới, tăng cường tiếng nói chung

Bà Lê Thị Thủy (thứ 2 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026 và các đại biểu tham dự Cuộc họp

Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) năm 2026 là hoạt động đối ngoại quan trọng do Hội LHPN Việt Nam đăng cai tổ chức trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, nhằm góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác, tinh thần đoàn kết giữa các tổ chức phụ nữ ASEAN, đồng thời nâng cao vị thế của tổ chức Hội và phụ nữ Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Sự kiện góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thúc đẩy các chương trình hành động vì phụ nữ, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Phiên làm việc đầu tiên trong chuỗi hoạt động của ACWO có sự tham dự của bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026; Tổng thư ký, Giám đốc điều hành ban thư ký và 43 đại biểu của 10 tổ chức thành viên ACWO.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, cùng các đại biểu tham dự Cuộc họp

Theo chương trình, tại Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo ACWO, các đại biểu sẽ tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2026; trao đổi về định hướng hoạt động, các dự án do tổ chức thành viên đề xuất cùng một số nội dung liên quan đến công tác điều hành của Liên đoàn.

Tại Cuộc họp cũng thực hiện các thủ tục chấp thuận Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste gia nhập ACWO, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ trong khu vực.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 2 từ trái sang), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu tham dự Cuộc họp

Tiếp đó, các đại biểu sẽ thông qua chức danh Chủ tịch và Ban Lãnh đạo ACWO nhiệm kỳ 2027-2028. Hiện, Hội LHPN Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025-2026. Trong chuỗi hoạt động tại Hà Nội, Liên đoàn dự kiến chuyển giao vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2027-2028 cho Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI).

* Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin