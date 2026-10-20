Phụ nữ áo lính Gia Lai mang yêu thương đến Trường Chuyên biệt Hy Vọng

Sáng 20/10, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện Con đường Xanh tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại Trường Chuyên biệt Hy Vọng ở phường Quy Nhơn.

Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng hơn 150 suất quà gồm vở, bút viết, sữa và tổ chức bữa cơm trưa cho các em học sinh khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật trí tuệ đang học tập tại trường.

Trao tặng quà cho các em học sinh tại Trường Chuyên biệt Hy Vọng.

Ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh.

Những phần quà thiết thực cùng sự quan tâm, động viên ân cần của các cán bộ, hội viên phụ nữ LLVT tỉnh đã đem đến niềm vui cho các em. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn tiếp thêm động lực, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, tự tin hòa nhập và vươn lên trong cuộc sống.

Thông qua hoạt động, cán bộ, hội viên phụ nữ LLVT tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em khuyết tật. Đây cũng là dịp lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của phụ nữ Quân đội.

Bữa cơm ấm áp tại Trường Chuyên biệt Hy Vọng.