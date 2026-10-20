Phụ nữ An Giang giới thiệu hơn 120 sản phẩm khởi nghiệp

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp được trưng bày, giới thiệu tại Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2026.

Sáng 20-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 với chủ đề “Phụ nữ An Giang khởi nghiệp - bản lĩnh - sáng tạo - phát triển”, kết hợp tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành.

Ngày hội có 25 gian hàng, giới thiệu hơn 120 sản phẩm của doanh nghiệp nữ, hợp tác xã, tổ hợp tác, các cơ sở khởi nghiệp và đơn vị phối hợp.

Hoạt động trưng bày giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ quảng bá sản phẩm, giao lưu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Sản phẩm được giới thiệu đa dạng, từ các mặt hàng gắn với nông, thủy sản địa phương, nghề truyền thống đến những mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Theo bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, phong trào phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào chiều sâu. Nhiều hội viên đã xây dựng thương hiệu từ ý tưởng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao động nữ và nâng cao thu nhập gia đình.

Đại biểu tham quan các gian hàng.

Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác xã

Trong khuôn khổ ngày hội, tại tọa đàm về nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn trong quá trình hoạt động và đề xuất giải pháp hỗ trợ.

Các nội dung được quan tâm gồm nâng cao kỹ năng quản trị, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng liên kết chuỗi giá trị và kết nối thị trường.

Đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác cũng chia sẻ kinh nghiệm đưa sản phẩm địa phương đến người tiêu dùng, đồng thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Những ý kiến tại tọa đàm được đại diện các sở, ngành trao đổi, giải đáp, hướng đến nâng cao năng lực hoạt động và mở rộng đầu ra cho các mô hình kinh tế do phụ nữ tham gia quản lý.

Đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành đề xuất những kiến nghị về giải pháp nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.