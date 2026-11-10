Phù Ninh tập trung phát triển Đảng từ cơ sở

Đảng bộ xã Phù Ninh có 67 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 3.750 đảng viên.

Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh tổ chức lễ kết nạp đảng cho các đảng viên mới.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên trong năm 2026. Đồng thời, thường xuyên quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng, nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thực hiện công tác kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế của chi bộ, đảng bộ. Việc kết nạp đảng viên phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng chất lượng kết nạp đảng viên gắn với rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy đã đề ra nhiều giải pháp sau khi khảo sát tình hình thực tế toàn đảng bộ, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN, hội viên và quần chúng Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên.

Qua thực tiễn các hoạt động phong trào tại địa phương, đơn vị, chủ động phát hiện, giáo dục, tuyên truyền đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú, giới thiệu Đảng ủy cử học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu - Trưởng Ban Xây dựng Đảng cho biết: “Qua thực tiễn cho thấy, nếu thiếu đảng viên trẻ, không kịp thời bổ sung đảng viên cho tổ chức cơ sở Đảng, không chỉ ảnh hưởng đến việc triển khai công việc ở thôn, mà còn ảnh hưởng đến công tác cán bộ ở xã. Do đó, việc bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ là yêu cầu cấp thiết và quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới”.

Trung tâm chính trị xã Phù Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới.

Với những giải pháp được triển khai đồng bộ, từ đầu năm 2026 đến nay công tác phát triển đảng viên của Đảng ủy xã Phù Ninh đã đạt được những kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 112 đảng viên, đạt 106,6 % chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Sự bổ sung kịp thời lực lượng trẻ không chỉ góp phần “xóa” nguy cơ già hóa đảng viên ở các chi bộ nông thôn, mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đảng bộ xã Phù Ninh xác định tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Mỗi chi bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn ngay từ đầu năm. Thường xuyên rà soát, đánh giá nguồn quần chúng ưu tú, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy và từng đảng viên trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo môi trường thực tiễn để đoàn viên, hội viên và quần chúng rèn luyện, trưởng thành. Quan tâm phát triển đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn về nguồn; chú trọng lực lượng trẻ, người lao động, cán bộ nữ và những nhân tố tích cực trong cộng đồng dân cư.

Có thể khẳng định, phát triển đảng viên không chỉ là nhiệm vụ bổ sung lực lượng cho Đảng mà còn là quá trình xây dựng, củng cố niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm cống hiến trong mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân. Phát triển đảng viên hôm nay chính là chăm lo xây dựng đội ngũ kế cận cho Đảng ngày mai, tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Phù Ninh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.