Phù Ninh, Phú Thọ: Chăm lo từng bữa ăn học đường

Bữa ăn bán trú có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của học sinh. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, xã Phù Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến và chất lượng suất ăn, địa phương chú trọng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, bảo đảm công khai, minh bạch và phát huy vai trò giám sát của phụ huynh.

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để các nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh. Trong đó, Trường Tiểu học Phù Ninh đang từng bước ổn định tổ chức sau sáp nhập, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục gắn với bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú.

Trường Tiểu học Phù Ninh thuộc xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trương Hiếu)

Ổn định sau sáp nhập, chú trọng chăm sóc học sinh

Cụ thể hóa sự chỉ đạo của địa phương, Trường Tiểu học Phù Ninh đang nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Phù Ninh, cho biết, nhà trường được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba trường Tiểu học Phú Lộc, Phú Nham và Phù Ninh (cũ). Hiện trường có một điểm trường chính và hai phân hiệu, với 105 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảm nhiệm công tác giảng dạy, chăm sóc 1.810 học sinh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Phù Ninh (Ảnh: Trương Hiếu)

Việc sáp nhập đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động giáo dục. Với quy mô học sinh lớn, lại hoạt động tại nhiều điểm trường, nhà trường xác định ổn định nền nếp, phát huy tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng nâng cao chất lượng dạy và học.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm môi trường học tập an toàn, thân thiện cũng được nhà trường quan tâm, nhất là việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã Phù Ninh, cùng sự quan tâm của các cơ quan chuyên môn và sự đồng hành của phụ huynh, nhà trường đã và đang từng bước ổn định hoạt động sau sáp nhập. Chúng tôi xác định, dù học sinh học tại điểm trường chính hay các phân hiệu thì chất lượng giáo dục và sự quan tâm, chăm sóc dành cho các em đều phải được bảo đảm. Điều quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ giáo viên và niềm tin từ phụ huynh”.

Minh bạch từng bữa ăn, bảo đảm quyền lợi học sinh

Hiện Trường Tiểu học Phù Ninh tổ chức ăn bán trú cho 690 học sinh. Đây là hoạt động được nhà trường duy trì trong nhiều năm, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cha mẹ học sinh.

Chính quyền xã Phù Ninh và lãnh đạo nhà trường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bữa ăn bán trú cho học sinh. (Ảnh: Trương Hiếu)

Theo lãnh đạo nhà trường, kinh nghiệm tổ chức bán trú cùng điều kiện cơ sở vật chất tại điểm trường chính tương đối khang trang, sạch sẽ, thoáng mát là những thuận lợi trong công tác chăm sóc học sinh. Tuy nhiên, việc cân đối kinh phí để bảo đảm chất lượng bữa ăn vẫn là bài toán không đơn giản.

Khu chia suất ăn tại Trường Tiểu học Phù Ninh, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trương Hiếu)

Với mức thu 19.000 đồng/học sinh/bữa, bao gồm chi phí suất ăn, nhân công nấu ăn, gas, nước và các khoản liên quan, toàn bộ do phụ huynh đóng góp, nhà trường phải tính toán, phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp để bảo đảm quyền lợi cho các em.

Suất ăn bán trú 19.000 đồng tại Trường Tiểu học Phù Ninh, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ được chuẩn bị khá tươm tất, với đầy đủ thịt, trứng và rau. (Ảnh: Trương Hiếu)

Để kiểm soát chất lượng bữa ăn, nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn có uy tín, đồng thời thành lập tổ phụ trách bán trú với sự tham gia của lãnh đạo nhà trường, các tổ trưởng và đại diện phụ huynh.

Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, từ khâu tiếp nhận thực phẩm, kiểm thực ba bước, chế biến, lưu mẫu đến chia suất ăn.

Việc công khai thực đơn, hình ảnh suất ăn thực tế qua các nhóm Zalo của lớp và niêm yết tại khu vực nhà ăn cũng giúp phụ huynh thuận tiện theo dõi, giám sát.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, với hàng trăm học sinh sử dụng bữa ăn tại trường mỗi ngày, việc bảo đảm an toàn thực phẩm không cho phép bất kỳ sự chủ quan nào.

“Phụ huynh gửi con ở trường cả ngày là gửi gắm niềm tin vào thầy cô, không chỉ trong việc học mà cả chuyện ăn uống, nghỉ ngơi. Với mức tiền ăn hiện nay, chúng tôi hiểu những khó khăn trong việc cân đối chi phí, nhưng không vì thế mà xem nhẹ chất lượng. Quan điểm của nhà trường là phải giám sát chặt chẽ, bảo đảm suất ăn đúng, đủ, sạch sẽ và an toàn. Những gì liên quan trực tiếp đến sức khỏe học sinh thì tuyệt đối không được chủ quan”, ông Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Phù Ninh quan tâm, theo dõi bữa ăn bán trú của học sinh tại nhà ăn của trường. (Video: Trương Hiếu)

Có thể thấy, trong điều kiện còn những khó khăn nhất định, việc chủ động kiểm soát chất lượng bữa ăn, công khai thông tin và phát huy vai trò giám sát của phụ huynh là những giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bán trú.

Chủ động nâng cao hiệu quả quản lý, đặc biệt là bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú, Trường Tiểu học Phù Ninh đang từng bước ổn định sau sáp nhập, phát huy thế mạnh của các trường trước đây, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh, tạo sự yên tâm cho phụ huynh.

Những nỗ lực ấy thể hiện sự tận tâm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, đồng thời góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.