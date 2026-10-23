Lãnh đạo xã Phú Ninh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: QUỐC VƯƠNG

Giai đoạn 2021 - 2025, cả 3 địa phương Tam Đại, Tam Dân và Tam Lãnh (hợp nhất thành xã Phú Ninh) đều giữ vững chuẩn nông thôn mới với 19/19 tiêu chí đạt chuẩn. Kinh tế nông thôn tiếp tục khởi sắc với 6 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Xã huy động tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới hơn 98,68 tỷ đồng; người dân tự nguyện đóng góp hơn 12,87 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng đường giao thông, kiến thiết hạ tầng cơ sở.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 99,64%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm sâu còn 3,17% (111 hộ, trong đó 108 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, không còn khả năng lao động).

Địa phương hoàn thành xóa nhà tạm cho 127 hộ khó khăn với 35 căn xây mới và 92 căn sửa chữa; 90,5% hộ gia đình và 15/15 thôn đạt chuẩn văn hóa, ngoài ra có 6 tộc họ văn hóa; 4 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 3 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Bước vào giai đoạn mới với tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 123,4 tỷ đồng, Phú Ninh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2029 và nâng cao các tiêu chí vào năm 2030, đưa 100% thôn về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người tăng tối thiểu 10%/năm, hướng tới mốc 125 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.

Giai đoạn 2026 - 2030, xã dự kiến bố trí 1,1 tỷ đồng để nhân rộng mô hình “thôn thông minh”, gắn chuyển đổi số toàn diện với phong trào “Bình dân học vụ số”.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Phú Ninh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2026.