Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ thăm Trường Đại học Dược Hà Nội

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ giao lưu với sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ tham quan trường Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ tham quan trường Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ trải nghiệm làm gối chườm từ thảo dược. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng Phu nhân Caroline Parmelin chiếc gối thảo dược do chính tay mình thực hiện, thể hiện tình cảm chân thành và sự trân trọng dành cho vị khách quý. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ ăn bánh, thưởng trà tại trường Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ ăn bánh, thưởng trà tại trường Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ với các đại biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)