Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng 'Tủ sách Việt Nam' cho thư viện ở Copenhagen

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary tham quan thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary nghe giới thiệu về thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary tham quan phòng đọc sách tại thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với trẻ em mầm non tại BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary tham quan BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tượng trưng “Tủ sách Việt Nam” tặng thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary thăm khu vui chơi dành cho trẻ em mầm non tại BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: TTXVN phát)