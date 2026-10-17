Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ thăm Trường Đại học Dược Hà Nội

Tại đây, hai phu nhân đã nghe giới thiệu về lịch sử hơn 120 năm hình thành và phát triển của Nhà trường; tham quan các không gian kiến trúc lịch sử, phòng làm việc và phòng hội đồng của các hiệu trưởng đầu tiên; tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của bác sĩ Alexandre Yersin đối với Việt Nam và nền y học thế giới.

Phu nhân Caroline Parmelin bày tỏ sự quan tâm đến quá trình công tác, nghiên cứu khoa học của bác sĩ Yersin tại Việt Nam, cũng như những giá trị lịch sử và kiến trúc được nhà trường gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Caroline Parmelin, phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin thăm Trường Đại học Dược Hà Nội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai phu nhân đã tham dự hoạt động giới thiệu về y học cổ truyền Việt Nam, tìm hiểu các loại cây thuốc, dược liệu và những phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ về truyền thống sử dụng cây thuốc trong chăm sóc sức khỏe của người Việt Nam, đồng thời giới thiệu sự phong phú, đa dạng của nguồn dược liệu bản địa, trong đó có sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu quý của Việt Nam. Phu nhân nhấn mạnh giá trị của việc bảo tồn, nghiên cứu và phát triển nguồn dược liệu không chỉ đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mà còn góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt tại các vùng miền núi.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin dùng bánh, thưởng trà tại Trường Đại học Dược Hà Nội.

Tại khu trưng bày của Viện Dược liệu, hai phu nhân đã tìm hiểu quá trình nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây thuốc Việt Nam, từ nguồn giống, nuôi trồng đến chế biến thành các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe. Các nội dung giới thiệu góp phần làm nổi bật truyền thống y học dân tộc, gắn với tư tưởng “Nam dược trị Nam nhân” của Đại danh y Tuệ Tĩnh, cùng những tri thức bản địa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Phu nhân Caroline Parmelin bày tỏ sự quan tâm đối với nguồn dược liệu Việt Nam, đặc biệt là sâm Ngọc Linh, đồng thời chia sẻ những nét tương đồng giữa hai nước trong việc sử dụng thảo dược để chăm sóc sức khỏe và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng núi.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trải nghiệm làm gối chườm từ thảo dược.

Trong không khí thân tình, hai phu nhân cùng trải nghiệm làm gối chườm từ các loại thảo dược truyền thống như gừng, quế, hồi, khuynh diệp và thảo quyết minh. Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng Phu nhân Caroline Parmelin chiếc gối thảo dược do chính tay mình thực hiện, thể hiện tình cảm chân thành và sự trân trọng dành cho vị khách quý.

Kết thúc chương trình tham quan, hai Phu nhân cùng thưởng thức trà thảo dược và các loại bánh truyền thống Việt Nam, trao đổi về những nét đặc sắc trong văn hóa, thiên nhiên và đời sống của nhân dân hai nước.