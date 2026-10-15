Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự Ngày Việt Nam tại Pháp 2026

Tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO (1976 - 2026), Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Ngày Việt Nam tại Pháp 2026”, diễn ra từ ngày 24 - 30/10 với chủ đề “Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp”.

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ tham dự chương trình với tư cách khách mời đặc biệt.

(Ảnh minh hoạ)

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - UNESCO, là dịp nhìn lại chặng đường hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục và khoa học.

Dấu mốc này càng thêm ý nghĩa sau chuyến thăm Trụ sở UNESCO của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2024, góp phần mở ra những định hướng hợp tác mới trong giai đoạn tiếp theo.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024.

Pháp là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, có thế mạnh và tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, di sản, giáo dục và đào tạo.

Điểm nhấn của chương trình năm nay chính là Tuần sân khấu Việt Nam giới thiệu tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc của nghệ thuật sân khấu Việt Nam, từ các loại hình nghệ thuật truyền thống đến những sáng tạo đương đại. Đây là dịp quảng bá chiều sâu và sự đa dạng của văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ sân khấu, đưa nghệ thuật sân khấu Việt Nam đến gần gũi hơn với công chúng Pháp, bạn bè quốc tế và cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh các hoạt động của Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp, Bộ Ngoại giao cũng phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại Trụ sở UNESCO.