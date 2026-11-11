Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm viện dưỡng lão Nhật Bản

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, và bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam trong chuyến thăm Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thăm hỏi những người cao tuổi đang được chăm sóc tại Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thăm hỏi những người cao tuổi đang được chăm sóc tại Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trao quà lưu niệm cho Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie. (Ảnh: TTXVN phát)