Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: TTXVN phát