Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm mô hình bệnh viện - trường học cho trẻ em tại Bỉ
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 22/10/2026 (giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đến thăm và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phu-nhan-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tham-mo-hinh-benh-vien-truong-hoc-cho-tre-em-tai-bi-post1396941.html