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Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm mô hình bệnh viện-trường học cho trẻ em tại Bỉ

Ngày 22/10/2026 (giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đến thăm và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF).

Báo VietnamPlus
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Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nghe giới thiệu về về chức năng, quy mô và các hoạt động chăm sóc, điều trị trẻ em của HUDERF. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nghe giới thiệu về về chức năng, quy mô và các hoạt động chăm sóc, điều trị trẻ em của HUDERF. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/phu-nhan-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tham-mo-hinh-benh-vien-truong-hoc-cho-tre-em-tai-bi-post1143929.vnp