Phu nhân Ngô Phương Ly dự chương trình. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các Phu nhân lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế APEC đến dự chương trình. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các Phu nhân lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các Phu nhân lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN phát)

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, được chính các nghệ sỹ là người địa phương biểu diễn để chào đón các Phu nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, được chính các nghệ sỹ là người địa phương biểu diễn để chào đón các Phu nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các Phu nhân lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế APEC xem chương trình biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh: TTXVN phát)

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, được chính các nghệ sỹ là người địa phương biểu diễn để chào đón các Phu nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, được chính các nghệ sỹ là người địa phương biểu diễn để chào đón các Phu nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, được chính các nghệ sỹ là người địa phương biểu diễn để chào đón các Phu nhân. (Ảnh: TTXVN phát)