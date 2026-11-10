Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại Nhật Bản

Chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” mang hàm ý biểu tượng, thông qua bộ sưu tập trang phục của hai nhà thiết kế đến từ Việt Nam và Nhật Bản để nói về sự tương đồng giữa hai nước cùng niềm tự hào của mỗi bên về truyền thống, bản sắc văn hóa. Sợi tơ không chỉ là nguyên liệu dệt nên trang phục, mà còn là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, nối tư duy thẩm mỹ của người Việt với tinh thần thủ công tỉ mỉ của người Nhật.

Cùng tham dự chương trình, về phía Việt Nam có đồng chí Đặng Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Lê Nguyệt Anh, phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; bà Thái Thu Hồng, phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Phu nhân Ngô Phương Ly dự chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Tại chương trình, nhà thiết kế Việt Nam mang đến bộ sưu tập “Ikigai”, sử dụng lụa chất liệu tơ tằm được dệt thủ công trên nhiều bề mặt khác nhau. Thông qua sự kiện này, các giá trị di sản thủ công truyền thống của cả Việt Nam và Nhật Bản đã được giới thiệu một cách trân trọng và đầy tự hào. Chương trình cũng mở ra tiềm năng liên kết sản xuất, trao đổi nghệ nhân, góp phần phát triển ngành thủ công mỹ nghệ và thời trang bền vững của hai nước.

* Tiếp nối hoạt động ngoại giao văn hóa, ngày 9-11, phu nhân Ngô Phương Ly đã đến dự Lễ khai mạc Triển lãm Điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Đối thoại” tại tòa nhà trụ sở chính quyền tỉnh Kanagawa. Triển lãm được khởi xướng từ ý tưởng của phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức với sự phối hợp của chính quyền tỉnh Kanagawa. Triển lãm giới thiệu 31 tác phẩm của 18 nghệ sĩ điêu khắc thuộc nhiều thế hệ, gồm 13 nghệ sĩ Việt Nam và 5 nghệ sĩ Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên một triển lãm quy tụ đông đảo các nhà điêu khắc đương đại tiêu biểu của Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji khai mạc Triển lãm Điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Đối thoại” tại tỉnh Kanagawa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji điểm lại các hoạt động giao lưu giữa tỉnh và Việt Nam. Trân trọng cảm ơn phu nhân Ngô Phương Ly vì sáng kiến giúp nghệ sĩ điêu khắc hai nước có cơ hội giao lưu, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh chia sẻ chủ đề “Đối thoại” và triển lãm là cuộc giao lưu giữa hai nền văn hóa. Khi được đặt cạnh nhau, các tác phẩm vừa thể hiện dấu ấn riêng, vừa gợi mở những điểm đồng điệu và những khác biệt thú vị.

Sau lễ khai mạc, phu nhân Ngô Phương Ly cùng Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji và các đại biểu đã tham quan triển lãm và trải nghiệm thư pháp. Các đại biểu Nhật Bản bày tỏ ấn tượng với cách tạo hình, xử lý khối của nghệ sĩ Việt Nam, thể hiện sự kết nối giữa thiên nhiên và con người, giàu màu sắc và có thể được cảm nhận từ nhiều khía cạnh khác nhau. Phía Nhật Bản cũng đặc biệt ấn tượng với nghệ thuật điêu khắc đá của Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Thống đốc tỉnh Kanagawa tham quan triển lãm.

Phu nhân Ngô Phương Ly đặc biệt ấn tượng với tác phẩm của nghệ sĩ Horiuchi Masakazu (1911 - 2001), một trong những nhà điêu khắc trừu tượng tiêu biểu của Nhật Bản. Điều thú vị là cũng như Lê Thị Hiền, nữ nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có tác phẩm tham dự triển lãm lần này và từng tìm thấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy Origami của Nhật Bản, ông Horiuchi từng tìm đến giấy. Những tác phẩm điêu khắc giấy do ông tự tay cắt, gấp được xem là nguồn cội nghệ thuật của ông.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm dành cho Việt Nam của Thống đốc tỉnh Kanagawa, phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng khi địa phương đã chọn tòa nhà trụ sở chính quyền tỉnh - một công trình giàu giá trị lịch sử - làm nơi gặp gỡ của những tác phẩm điêu khắc. Triển lãm không chỉ giới thiệu các tác phẩm đã làm nên tên tuổi của các nghệ sĩ mà còn cho thấy nghệ thuật là ngôn ngữ chung và không biên giới, giúp kết nối con người với con người, đưa các dân tộc thêm gần nhau. Phu nhân Ngô Phương Ly mong rằng trong tương lai, sẽ có thêm nhiều công chúng Nhật Bản biết đến nghệ thuật điêu khắc Việt Nam và ngược lại, thông qua các sự kiện triển lãm góp phần thắt chặt tình cảm giữa người dân hai nước.