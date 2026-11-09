Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại Nhật Bản

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: TTXVN phát)

Chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” mang hàm ý biểu tượng, thông qua bộ sưu tập trang phục của hai nhà thiết kế đến từ Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: TTXVN phát)

Chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” mang hàm ý biểu tượng, thông qua bộ sưu tập trang phục của hai nhà thiết kế đến từ Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Thống đốc Kanagawa Kuroiwa Yuji tham quan triển lãm và trải nghiệm thư pháp. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly, Thống đốc tỉnh Kanagawa và các đại biểu nghe giới thiệu tác phẩm “Sen đôi” của tác giả Lê Thị Hiền. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji và các đại biểu chiêm ngưỡng một tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản chủ đề “Đối thoại” tại tỉnh Kanagawa. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji khai mạc Triển lãm Điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản chủ đề “Đối thoại” tại tỉnh Kanagawa. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa trải nghiệm thư pháp. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly gặp Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm Điêu khắc nhỏ Việt Nam-Nhật Bản chủ đề “Đối thoại” tại tỉnh Kanagawa. (Ảnh: TTXVN phát)