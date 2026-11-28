Chiều 28.11.2026, phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng, bà Đào Thị Bích Thủy và phu nhân Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, bà Thananon Charnvirakul tham quan không gian trưng bày và nghe giới thiệu về nghệ thuật tranh dân gian Hàng Trống tại Đình Nam Hương.

Đình Nam Hương, 75 Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, nằm cạnh Di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Đình thờ Vua Lê và cũng là nơi duy nhất trong cả nước thờ cả bốn vị thần thuộc hệ thống Thăng Long tứ trấn. Hiếm có di tích nào bên hồ Hoàn Kiếm có không gian đẹp và nhiều giá trị đặc biệt như đình Nam Hương.

Đình Nam Hương xây dựng vào cuối thời Lê. Nơi đây thờ 5 Thành hoàng gồm 3 vị thần tối cổ Long Đỗ, Cao Sơn, Linh Lang của Thăng Long cùng công chúa A Duy nhà Lý (Kha Duy Tĩnh) và Vương công Dương Tu nhà Nguyễn.

Đình Nam Hương là một di tích đặc biệt có lưu hương chốn Long thành. Khu di tích đình có diện tích là 441,5m2 được xây dựng theo hướng Đông, gồm hai tầng. Tầng 1 được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, tầng 2 theo lối hình chữ “nhị”, phía ngoài là Tiền tế, phía trong là Hậu cung. Với kiến trúc nhà gác 2 tầng với cầu thang lên xuống cũng khiến cho di tích trở nên đặc biệt.

Có một bề dày lịch sử, từ xa xưa Đình Nam Hương đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cộng đồng, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử và trở thành điểm tham quan của du khách khi đến thăm Thủ đô.

Hàng Trống là một trung tâm làm tranh lớn thứ hai ở Việt Nam, sau Đông Hồ. Cùng với tranh Đông Hồ, tranh Kim Hoàng và một vài chi nhánh tranh nhỏ khác ở các nơi trong nước, tranh Hàng Trống đã góp phần rất lớn tạo nên nét độc đáo, có một không hai, sự đa dạng, sâu sắc, vẻ đẹp rực rỡ của tranh dân gian Việt Nam.

Tranh Hàng Trống cũng góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển nghề làm tranh dân gian, làm cho nghề làm tranh truyền thống Việt Nam trở nên phồn thịnh một thời. Những sản phẩm nghệ thuật đặc sắc của dòng tranh Hàng Trống, cũng như tranh Đông Hồ và kể cả tranh của cả dong tranh Kim Hoàng nữa, từ lâu đã rất nổi tiếng không chỉ trong nước, mà còn nhiều nước trên thế giới.

Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng, bà Đào Thị Bích Thủy và phu nhân Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, bà Thananon Charnvirakul tham quan Đình Nam Hương

Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng, bà Đào Thị Bích Thủy và phu nhân Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, bà Thananon Charnvirakul tham quan không gian trưng bày nghệ thuật tranh dân gian Hàng Trống tại Đình Nam Hương

Hai phu nhân trải nghiệm vẽ tranh Hàng Trống

Nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh Hàng Trống Lê Đình Nghiên tặng các phu nhân bức tranh cá chép

Hai phu nhân cùng thưởng trà và bánh truyền thống tại Đình Nam Hương

Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng, bà Đào Thị Bích Thủy và phu nhân Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, bà Thananon Charnvirakul

Hai phu nhân chụp ảnh lưu niệm bên Hồ Gươm