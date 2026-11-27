Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự hai hội nghị đa phương của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và phu nhân, chiều tối 27/11, bà Đào Thị Bích Thủy, phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng bà Alouny Kommasith, phu nhân Thủ tướng Lào đến thăm và có các hoạt động tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Trẻ em ở làng trẻ em đón hai phu nhân

Phu nhân Thủ tướng Việt Nam và phu nhân Thủ tướng Lào đã nghe giới thiệu về Làng trẻ em SOS Hà Nội, các hoạt động chăm sóc và nuôi dạy trẻ em

Hai phu nhân bày tỏ sự xúc động, ân cần thăm hỏi và động viên các em nhỏ đang được nuôi dạy tại làng, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những “mẹ nuôi” đã dành cho các em tình yêu thương to lớn

Bà Đào Thị Bích Thủy, phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Làng trẻ em SOS Hà Nội

Bà Đào Thị Bích Thủy, phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng bà Alouny Kommasith, phu nhân Thủ tướng Lào tặng quà cho các gia đình tại Làng trẻ em SOS Hà Nội

Các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội tặng hai phu nhân một số sản phẩm thủ công do chính tay các em làm

Trần Thường