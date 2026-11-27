Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và phu nhân Thủ tướng Lào thăm làng trẻ em SOS
Bà Đào Thị Bích Thủy, phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng bà Alouny Kommasith, phu nhân Thủ tướng Lào đến thăm Làng trẻ em SOS Hà Nội.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự hai hội nghị đa phương của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và phu nhân, chiều tối 27/11, bà Đào Thị Bích Thủy, phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng bà Alouny Kommasith, phu nhân Thủ tướng Lào đến thăm và có các hoạt động tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phu-nhan-thu-tuong-le-minh-hung-va-phu-nhan-thu-tuong-lao-tham-lang-tre-em-sos-2579515.html