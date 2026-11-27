Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng bà Alouny Kommasith, Phu nhân Thủ tướng Lào đến thăm và có các hoạt động tại Làng trẻ em SOS. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, bà Alouny Kommasith, Phu nhân Thủ tướng Lào đến thăm Làng trẻ em SOS. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Làng trẻ em SOS. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bà Alouny Kommasith, Phu nhân Thủ tướng Lào phát biểu tại Làng trẻ em SOS. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng bà Alouny Kommasith, Phu nhân Thủ tướng Lào tặng quà cho các gia đình tại Làng trẻ em SOS. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng bà Alouny Kommasith, Phu nhân Thủ tướng Lào cùng các đại biểu chụp ảnh chung Làng trẻ em SOS. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng quà cho các con tại Làng trẻ em SOS. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bà Alouny Kommasith, Phu nhân Thủ tướng Lào tặng quà cho các con tại Làng trẻ em SOS. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và bà Alouny Kommasith, Phu nhân Thủ tướng Lào đến thăm một gia đình tại Làng trẻ em SOS. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN