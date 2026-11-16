Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile thưởng thức rối nước Việt Nam
Chiều 16/11/2026, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà María Pia Adriasola de Kast, Phu nhân Tổng thống Chile José Antonio Kast đến thưởng thức biểu diễn múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội.
Thực hiện: Tuấn Anh/TTXVN
Báo: Thể thao và Văn hoá
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/phu-nhan-ngo-phuong-ly-va-phu-nhan-tong-thong-chile-thuong-thuc-roi-nuoc-viet-nam-20261116200212484.htm