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Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile thưởng thức rối nước Việt Nam

Chiều 16/11/2026, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà María Pia Adriasola de Kast, Phu nhân Tổng thống Chile José Antonio Kast đến thưởng thức biểu diễn múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast chụp ảnh chung tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast chụp ảnh chung tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast đến thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast đến thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội

Một hoạt cảnh múa rối nước trong buổi biểu diễn

Một hoạt cảnh múa rối nước trong buổi biểu diễn

Phu nhân Tổng thống Chile María Pia Adriasola de Kast thích thú trải nghiệm điều khiển con rối nước

Phu nhân Tổng thống Chile María Pia Adriasola de Kast thích thú trải nghiệm điều khiển con rối nước

Hai Phu nhân thích thú khi cầm trên tay những con rối nước

Hai Phu nhân thích thú khi cầm trên tay những con rối nước

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast chụp ảnh chung cùng các nghệ sĩ Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast chụp ảnh chung cùng các nghệ sĩ Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội

Thực hiện: Tuấn Anh/TTXVN

Báo: Thể thao và Văn hoá

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/phu-nhan-ngo-phuong-ly-va-phu-nhan-tong-thong-chile-thuong-thuc-roi-nuoc-viet-nam-20261116200212484.htm