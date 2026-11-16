Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile thưởng thức rối nước Việt Nam

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast đến Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội để thưởng thức múa rối nước. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phu nhân Tổng thống Chile María Pia Adriasola de Kast thích thú trải nghiệm điều khiển con rối nước. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Hai Phu nhân thích thú khi cầm trên tay những con rối nước. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast chụp ảnh chung cùng các nghệ sĩ Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh /TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh /TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast chụp ảnh chung tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN