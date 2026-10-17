Phu nhân lãnh đạo Việt Nam và Thụy Sĩ thăm Trường Đại học Dược Hà Nội

Chiều 17/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, và bà Caroline Parmelin, Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ, đã cùng thăm Trường Đại học Dược Hà Nội.

Trường Đại học Dược Hà Nội gắn liền với tên tuổi bác sĩ Alexandre Yersin. Ông là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Y khoa Đông Dương, tiền thân của Trường Đại học Dược Hà Nội và Trường Đại học Y Hà Nội ngày nay, đồng thời là nhà khoa học có nhiều đóng góp quan trọng đối với nền y học Việt Nam. Bác sĩ Alexandre Yersin là người Pháp gốc Thụy Sĩ, sinh năm 1863 tại bang Vaud, quê hương của Tổng thống Guy Parmelin.

Tại đây, hai Phu nhân đã nghe giới thiệu về lịch sử hơn 120 năm hình thành và phát triển của nhà trường; tham quan các công trình kiến trúc lịch sử, phòng làm việc và phòng hội đồng của các hiệu trưởng đầu tiên; đồng thời tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của bác sĩ Alexandre Yersin đối với Việt Nam và nền y học thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Phu nhân đã tham dự hoạt động giới thiệu về y học cổ truyền Việt Nam, tìm hiểu các loại cây thuốc, dược liệu và những phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống.

Tại khu trưng bày của Viện Dược liệu, hai Phu nhân đã tìm hiểu quá trình nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây thuốc Việt Nam, từ nguồn giống, nuôi trồng đến chế biến thành các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe. Các nội dung giới thiệu góp phần làm nổi bật truyền thống y học dân tộc, gắn với tư tưởng “Nam dược trị Nam nhân” của Đại danh y Tuệ Tĩnh, cùng những tri thức bản địa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Trong không khí thân tình, hai Phu nhân đã cùng trải nghiệm làm gối chườm từ các loại thảo dược truyền thống như gừng, quế, hồi, khuynh diệp và thảo quyết minh.

Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng Phu nhân Caroline Parmelin chiếc gối thảo dược do chính tay mình làm, thể hiện tình cảm chân thành và sự trân trọng đối với vị khách quý.

Cũng trong chuyến thăm, hai Phu nhân đã cùng thưởng thức trà thảo dược và các loại bánh truyền thống Việt Nam, trao đổi về những nét đặc sắc trong văn hóa, thiên nhiên và đời sống của nhân dân hai nước. Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu sự đa dạng của văn hóa trà Việt Nam, cũng như mối gắn kết giữa điều kiện tự nhiên, tri thức bản địa và các sản phẩm truyền thống của từng vùng miền.

Diễn ra trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Sĩ, chuyến thăm Trường Đại học Dược Hà Nội của hai Phu nhân không chỉ góp phần tăng cường giao lưu văn hóa mà còn thắt chặt tình hữu nghị, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.