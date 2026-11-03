Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Bày tỏ vui mừng được đón Phu nhân Vandara Siphandone sang thăm Việt Nam, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành tình cảm đặc biệt cho đất nước, nhân dân Lào anh em.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga đã đón và cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam và khu di tích khảo cổ dưới tầng hầm Nhà Quốc.

Theo Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, gắn bó bằng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp. Phụ nữ hai nước cũng có nhiều nét tương đồng về văn hóa, truyền thống, cùng mang những đức tính tốt đẹp như hiếu khách, đảm đang, hiền dịu, hết lòng vì gia đình.

Phu nhân bày tỏ tin tưởng phụ nữ Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất ấy, phối hợp chặt chẽ và cùng Nhân dân hai nước giữ gìn, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Bảo tàng Quốc hội Việt Nam được hình thành trên cơ sở nâng cấp Phòng Truyền thống Quốc hội và chính thức khai trương ngày 2/12/2025. Trên diện tích trưng bày khoảng 800m², Bảo tàng giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu cùng hơn 250 hiện vật tiêu biểu. Trong số đó có bộ sưu tập Hiến pháp, huy hiệu đại biểu Quốc hội qua các khóa, con dấu của Ban Thường trực Quốc hội khóa I, lá cờ đỏ sao vàng tại Đại hội Quốc dân Tân Trào năm 1945 và hòm phiếu bầu cử Quốc hội khóa I năm 1946.

Trên diện tích trưng bày khoảng 800m², Bảo tàng giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu cùng hơn 250 hiện vật tiêu biểu.

Hai Phu nhân cùng tham quan và tìm hiểu về lịch sử Quốc hội Việt Nam.

Hệ thống trưng bày đưa người xem đi qua chặng đường phát triển của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất: từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946, sự ra đời của Quốc hội khóa I, đến các nhiệm kỳ tiếp theo. Bên cạnh đó là những thành tựu nổi bật trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Không chỉ lưu giữ tư liệu, hiện vật, Bảo tàng còn tôn vinh đóng góp của các thế hệ đại biểu Quốc hội, phản ánh quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của Quốc hội trong hệ thống chính trị và đời sống đất nước.

Rời Bảo tàng, hai Phu nhân tham quan khu di tích khảo cổ tại tầng hầm Nhà Quốc hội. Đây là không gian trưng bày những dấu tích được phát hiện trong quá trình khai quật khu vực xây dựng Nhà Quốc hội, thuộc không gian lịch sử Hoàng thành Thăng Long.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone thăm khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất tại Nhà Quốc hội.

Hai Phu nhân nghe giới thiệu về tượng đầu chim phượng - biểu tượng kiến trức và mỹ thuật tinh xảo của cung điện thời nhà Lý.

Di tích giếng nước thời Đại La - một trong những minh chứng về kỹ thuật sinh hoạt và định cư từ sớm của cư dân ở khu vực này.

Di tích một đoạn tường thành được bảo tồn ở Khu trưng bày.

Các dấu tích nền móng kiến trúc, vật liệu xây dựng cùng những hiện vật gắn với đời sống cung đình và sinh hoạt của cư dân xưa cho thấy chiều sâu lịch sử của kinh đô Thăng Long qua nhiều thời kỳ, góp phần làm sáng tỏ quá trình phát triển liên tục của khu vực trung tâm quyền lực quốc gia trong lịch sử Việt Nam.

Việc bảo tồn và trưng bày di tích khảo cổ ngay trong công trình Nhà Quốc hội tạo nên sự kết nối độc đáo giữa di sản và kiến trúc hiện đại, giữa truyền thống nghìn năm văn hiến với hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất hôm nay. Không gian này cũng là nơi giới thiệu với bạn bè quốc tế bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Chuyến tham quan góp phần tăng cường giao lưu, giúp hai bên hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, truyền thống của mỗi nước, qua đó tiếp tục bồi đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.