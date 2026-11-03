Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Làng trẻ em Birla Hà Nội

Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới ở Mù Cả (Lai Châu) không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng biên phòng mà còn có sự chung sức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Từ những người có uy tín đến các trưởng bản, mỗi người dân đang góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.