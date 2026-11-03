Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tiễn Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)