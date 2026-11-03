Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Làng Trẻ em Birla Hà Nội

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone thăm Làng Trẻ em Birla Hà Nội

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone thăm Làng Trẻ em Birla Hà Nội

Cùng đi về phía Việt Nam có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải...

Trong không khí gần gũi, ấm áp, hai Phu nhân đã dành thời gian đi thăm các gia đình, trò chuyện, tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt và lắng nghe những chia sẻ của các em, tìm hiểu về hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Làng Trẻ em Birla.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga thăm Làng Trẻ em Birla Hà Nội

Phu nhân Vandara Siphandone thăm Làng Trẻ em Birla Hà Nội

Hai Phu nhân đã trao những phần quà ý nghĩa tặng Làng Trẻ em Birla, các gia đình và các em nhỏ. Đây không chỉ là sự động viên, sẻ chia của hai Phu nhân mà còn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm sâu sắc và mong muốn các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Hai Phu nhân bày tỏ xúc động được biết, Làng được thành lập bởi gia đình nhà hảo tâm người Ấn Độ. Sau 39 năm hoạt động, Làng đã tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 500 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Và, từ mái nhà chung này, hàng trăm em đã trưởng thành, nhiều em tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone thăm Làng Trẻ em Birla Hà Nội

Hiện nay, Làng đang chăm sóc 78 trẻ em, là 4 gia đình nhỏ, với các mẹ nuôi chăm sóc, sinh hoạt cùng các con 24/24 giờ. Hai Phu nhân cho rằng, đây là mô hình rất giàu tính nhân văn, giúp các em được sống trong tình yêu thương, gắn bó như trong một gia đình.

Bày tỏ trân trọng và cảm phục nỗ lực, sự hy sinh thầm lặng của tập thể cán bộ, nhân viên, các mẹ nuôi tại Làng Trẻ em Birla suốt những năm qua, hai Phu nhân mong các mẹ nuôi cùng tập thể cán bộ, nhân viên của Làng tiếp tục yêu thương, quan tâm chăm sóc, để mỗi em đều cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp; tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, rèn luyện, phát triển năng lực và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Các đại biểu thăm Làng Trẻ em Birla Hà Nội

Các em hiện đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em Birla

Với các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng, hai Phu nhân mong các em luôn chăm ngoan, học tập tốt, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; mạnh dạn theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình, sau này trở thành những người có ích cho xã hội.

Tại Làng Trẻ em Birla, các em được hỗ trợ về tâm lý; hướng dẫn giáo dục về các kỹ năng giao tiếp, chăm sóc, ứng xử, tự bảo vệ, giới tính sức khoẻ sinh sản vào các ngày nghỉ trong tuần.

Tiết mục văn nghệ do các em của Làng Trẻ em Birla biểu diễn chào mừng hai Phu nhân Chủ tịch Quốc hội

Tiết mục văn nghệ do các em của Làng Trẻ em Birla biểu diễn chào mừng hai Phu nhân Chủ tịch Quốc hội

Tiết mục văn nghệ do các em của Làng Trẻ em Birla biểu diễn chào mừng hai Phu nhân Chủ tịch Quốc hội

Là cơ sở bảo trợ xã hội, Làng đã xây dựng được cho các em một mái ấm gia đình mới: có mẹ, có các anh, các chị, các em được chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng, được học tập và được hoạt động các phong trào văn hoá, văn nghệ - thể dục, thể thao... Hiện các em đều được học tại các trường trên địa bàn Phường Phú Diễn và Phường Cầu Giấy.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, cùng với sự cố gắng, đầy tâm huyết của viên chức, người lao động của Làng, đặc biệt là các mẹ nuôi, những người đã gửi trọn tình yêu thương cho các em, nhiều năm qua, Làng Trẻ em Birla đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý, trong đó, Làng đã được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba, được Thủ tướng 3 lần tặng Bằng khen...