Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga tiếp Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone

Tại cuộc tiếp, trong không khí thân tình, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone sang thăm chính thức Việt Nam.

Bày tỏ xúc động khi đồng chí Sonexay Siphandone đã lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên thăm chính thức trên cương vị mới, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga chân thành cảm ơn những tình cảm sâu đậm mà Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Phu nhân dành cho Việt Nam.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga tiễn Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone rời Nhà Quốc hội

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga tiễn Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone rời Nhà Quốc hội

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Khu di tích khảo cổ tại tầng hầm Nhà Quốc hội

Chia sẻ những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và Lào, hai Phu nhân đều cho rằng, nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào luôn coi trọng, dành tình cảm đặc biệt cho nhau, trong đó, phụ nữ Lào và phụ nữ Việt Nam có nhiều điểm tương đồng (hiếu khách, đảm đang, hiền dịu, hết lòng chăm lo cho gia đình...), luôn là những người chị, người em thân thiết, đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Khu di tích khảo cổ tại tầng hầm Nhà Quốc hội

Hai Phu nhân tin tưởng, phụ nữ hai nước Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát huy những đức tính cao đẹp, phối hợp chặt chẽ, chung sức, đồng lòng cùng nhân dân hai nước giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Khu di tích khảo cổ tại tầng hầm Nhà Quốc hội

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Khu di tích khảo cổ tại tầng hầm Nhà Quốc hội

Tiếp đó, hai Phu nhân đã cùng tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam - nơi lưu giữ, bảo tồn, lan tỏa những giá trị quý báu của 80 năm Quốc hội Việt Nam và tôn vinh những đóng góp của lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy vì Tổ quốc, vì Nhân dân của các thế hệ đại biểu Quốc hội.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Hai Phu nhân cũng đã cùng tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội - một dự án thành phần trong tổng thể công trình xây dựng Nhà Quốc hội - nơi lưu giữ và kết nối giữa truyền thống và hiện đại, phản ánh sức sống trường tồn của trung tâm quyền lực cao nhất trong lịch sử từ thời kỳ tiền Thăng Long xưa kia đến trung tâm chính trị Ba Đình ngày nay.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam