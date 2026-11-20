Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với nhan sắc tự nhiên sau sinh con thứ hai

Mới đây, CEO Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ hình ảnh hội ngộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, thu hút sự quan tâm của khán giả. Không xuất hiện trong những bộ váy áo lộng lẫy hay trang điểm cầu kỳ như khi tham dự sự kiện, nàng hậu lựa chọn phong cách giản dị, gần gũi.

Trong bức ảnh được đăng tải, Đỗ Mỹ Linh diện bộ đồ mặc nhà màu hồng pastel, để mái tóc đen dài buông tự nhiên. Gương mặt gần như không son phấn của cô trở thành tâm điểm chú ý. Dù không sử dụng lớp trang điểm đậm, người đẹp vẫn nổi bật với làn da sáng, đường nét hài hòa và nụ cười nhẹ nhàng.

Hình ảnh đời thường của Đỗ Mỹ Linh mang đến cảm giác khác biệt so với vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng thường thấy khi cô xuất hiện trên thảm đỏ. Nhiều khán giả dành lời khen cho nét đẹp tự nhiên và phong thái nhẹ nhàng của Hoa hậu Việt Nam 2016.

Thực tế, Đỗ Mỹ Linh vốn không phải người đẹp quá phụ thuộc vào việc trang điểm. Từ những năm đầu đăng quang, cô đã nhiều lần tự tin chia sẻ hình ảnh mặt mộc hoặc chỉ sử dụng lớp trang điểm nhẹ khi xuất hiện trước công chúng.

Đặc biệt, sau khi sinh con thứ hai trong năm 2026, mỗi lần xuất hiện của Đỗ Mỹ Linh đều được khán giả quan tâm. Người đẹp được nhận xét vẫn giữ được làn da sáng, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang tinh tế. Thay vì lựa chọn những thiết kế quá cầu kỳ, cô thường ưu tiên trang phục có phom dáng đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp với hình ảnh trưởng thành hiện tại.

Cuộc sống kín tiếng của Hoa hậu Việt Nam 2016 bên chồng doanh nhân

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi đang là sinh viên Đại học Ngoại thương. Với gương mặt thanh tú, chiều cao nổi bật và phong thái dịu dàng, cô nhanh chóng trở thành một trong những nàng hậu được công chúng yêu mến.

Năm 2017, Đỗ Mỹ Linh đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt Top 40 chung cuộc. Sau cuộc thi, người đẹp tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tham gia các sự kiện thời trang, chương trình truyền hình và một số hoạt động cộng đồng.

Tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Ông xã nàng hậu hiện giữ vị trí Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội.

Đám cưới của cặp đôi từng thu hút sự chú ý của công chúng. Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh dần hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và tham gia công việc kinh doanh.

Năm 2023, vợ chồng cô đón con gái đầu lòng là bé Tuệ An, có tên thân mật Titi. Đến năm 2026, gia đình tiếp tục chào đón thành viên thứ hai. Dù nhận được nhiều sự quan tâm, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ kín phần lớn thông tin đời tư, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt cùng chồng con.

Trong một số hình ảnh được Đỗ Vinh Quang đăng tải, nàng hậu xuất hiện với trang phục đời thường, không trang điểm quá cầu kỳ nhưng vẫn giữ phong thái thanh lịch. Những khoảnh khắc giản dị bên gia đình cũng cho thấy sự thay đổi trong cuộc sống của người đẹp sau khi lập gia đình.

Từng là hoa hậu thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Đỗ Mỹ Linh hiện ưu tiên vai trò người vợ, người mẹ và công việc riêng. Ở tuổi 30, cô vẫn nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện, đặc biệt qua những hình ảnh tự nhiên, không cần đến váy áo hay lớp trang điểm lộng lẫy.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc trẻ trung, gương mặt ít son phấn trong video từng đăng trên trang cá nhân. Nguồn: Instagram @domylinh13