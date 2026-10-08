Phú Nghĩa khánh thành công trình trường học chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trường THCS Phú Nghĩa A. Ảnh: Khắc Kiên

Công trình được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại với tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng, trên khu đất rộng 15.526m². Các hạng mục chính gồm: Nhà hiệu bộ và thư viện 3 tầng; nhà lớp học chức năng 3 tầng; nhà lớp học và phòng học chức năng 3 tầng; nhà đa năng; hệ thống sân thể thao, nhà để xe, nhà bảo vệ, cây xanh, cổng, tường rào; hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và các công trình phụ trợ.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Khắc Kiên

Công trình khởi công ngày 17-2-2025, hoàn thành ngày 2-10-2026. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng xã Phú Nghĩa, toàn bộ khối lượng công việc theo hồ sơ thiết kế và các nội dung điều chỉnh, bổ sung đã được thi công hoàn thành, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ. Vật tư, thiết bị được sử dụng đúng hồ sơ được phê duyệt; công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Thay mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Nghĩa A Đặng Thị Phương Hạnh bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Nghĩa đối với công tác đầu tư cơ sở vật chất giáo dục. Việc công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ tạo dựng môi trường dạy và học khang trang, an toàn, hiện đại mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Nguyễn Đình Sỹ phát biểu. Ảnh: Khắc Kiên

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Nguyễn Đình Sỹ nhấn mạnh: Với tổng mức đầu tư trên 120 tỷ đồng, công trình Trường THCS Phú Nghĩa A không chỉ tạo dựng cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học mà còn là công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng, các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công, các phòng, ban chuyên môn và tập thể Trường THCS Phú Nghĩa A trong quá trình triển khai, hoàn thành công trình.

Để phát huy hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND xã đề nghị Trường THCS Phú Nghĩa A tiếp nhận, quản lý và sử dụng công trình đúng mục đích, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, không để xảy ra lãng phí hoặc xuống cấp do công tác quản lý, sử dụng. Cùng với đó, nhà trường cần biến lợi thế về cơ sở vật chất thành chất lượng giáo dục; tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, xây dựng đội ngũ giáo viên có chuyên môn, tâm huyết; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa học đường.

Các đại biểu bên biển công trình. Ảnh: Khắc Kiên

Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, chú trọng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực và nhân cách học sinh. Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng và các phòng, ban chuyên môn tiếp tục phối hợp với nhà trường hoàn thiện việc bàn giao, hồ sơ, bảo hành, bảo trì; kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh và hướng dẫn nhà trường quản lý tài sản công, cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Các đại biểu tham quan phòng học. Ảnh: Khắc Kiên

Theo Chủ tịch UBND xã, giá trị của một công trình giáo dục không chỉ thể hiện ở quy mô, diện mạo cơ sở vật chất mà quan trọng hơn là hiệu quả sử dụng và sự chuyển biến về chất lượng giáo dục. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc hoàn thành công trình mà phải quản lý tốt, khai thác tốt, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục của xã Phú Nghĩa trong giai đoạn mới.