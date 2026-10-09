Phú Nghĩa (Hà Nội): Khánh thành ngôi trường mới dịp kỷ niệm Giải phóng Thủ đô

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành Trường THCS Phú Nghĩa A

Ngày 8/10, trong không khí hướng về ngày lễ lớn của Thủ đô, xã Phú Nghĩa tổ chức lễ khánh thành Trường THCS Phú Nghĩa A.

Được xây dựng trên khu đất rộng 15.526m², Trường THCS Phú Nghĩa A (trước đây là Trường THCS Trường Yên) có tổng mức đầu tư hơn 120,8 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phú Nghĩa làm chủ đầu tư.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường THCS Phú Nghĩa A

Ngôi trường được đầu tư đồng bộ với nhà hiệu bộ kết hợp thư viện, các khối phòng học và phòng chức năng cao 3 tầng; nhà đa năng, sân thể thao, khuôn viên cây xanh cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

Không gian học tập khang trang, hiện đại được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi để thầy và trò nâng cao chất lượng dạy và học.

Để công trình về đích đúng kế hoạch

Khởi công ngày 17/2/2025 và hoàn thành thi công ngày 2/10/2026, Trường THCS Phú Nghĩa A là kết quả của quá trình triển khai đồng bộ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phú Nghĩa, với vai trò chủ đầu tư, là đầu mối tổ chức thực hiện, phối hợp với các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế và giám sát, theo dõi tiến độ, kiểm soát chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật trong suốt quá trình triển khai.

Toàn cảnh Trường THCS Phú Nghĩa A nhìn từ trên cao

Với tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng, dự án không chỉ đặt ra yêu cầu về tiến độ mà còn đòi hỏi sự đồng bộ giữa các hạng mục xây dựng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị trường học.

Theo báo cáo hoàn thành công trình, các hạng mục được thi công theo hồ sơ thiết kế và những nội dung điều chỉnh, bổ sung đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và điều kiện đưa vào sử dụng.

Từ công tác tổ chức thi công đến hoàn thiện các hạng mục, sự phối hợp giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã góp phần đưa công trình hoàn thành theo kế hoạch, kịp thời phục vụ nhu cầu học tập của địa phương.

Đây cũng là kết quả cụ thể trong công tác quản lý, triển khai các dự án đầu tư công, khi tiến độ và chất lượng được đặt song hành với mục tiêu sử dụng lâu dài.

Công trình ý nghĩa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày 7/10/2026, UBND xã Phú Nghĩa ban hành Quyết định số 4941/QĐ-UBND công nhận Trường THCS Phú Nghĩa A là công trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã được giao chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và nhà trường tổ chức gắn biển công trình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ gắn biển công trình Trường THCS Phú Nghĩa A chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026)

Việc khánh thành Trường THCS Phú Nghĩa A đánh dấu thêm một bước hoàn thiện hạ tầng giáo dục của địa phương, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Phú Nghĩa trong việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học.

Không chỉ mang ý nghĩa của một công trình chào mừng ngày lễ lớn, ngôi trường mới còn cho thấy giá trị thiết thực của nguồn lực đầu tư công khi được đưa vào phục vụ trực tiếp đời sống người dân.

Từ chủ trương đầu tư đến quá trình tổ chức thực hiện và hoàn thành, mỗi khâu đều hướng tới mục tiêu chung là tạo dựng môi trường học tập ngày càng tốt hơn cho học sinh.

Giữa không khí kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Trường THCS Phú Nghĩa A trở thành một điểm nhấn mới trong diện mạo hạ tầng xã hội của Phú Nghĩa.

Hơn cả một công trình xây dựng, ngôi trường mở ra những điều kiện học tập tốt hơn cho các thế hệ học sinh, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển giáo dục bền vững của địa phương.