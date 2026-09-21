Phú Nghĩa đổi mới phương thức lãnh đạo bằng chuyển đổi số

Trước đây, việc điều hành ở cơ sở phần lớn dựa vào văn bản, trao đổi trực tiếp và báo cáo định kỳ. Khi số lượng nhiệm vụ ngày càng nhiều, cách làm này dễ dẫn đến tình trạng khó theo dõi tiến độ, khó xác định trách nhiệm khi công việc chậm hoặc phải tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn. Phú Nghĩa đang thay đổi cách làm đó bằng việc số hóa quy trình điều hành. Với phương châm “rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm giải trình”, mỗi nhiệm vụ được xác định người chủ trì, đơn vị phối hợp, sản phẩm, thời hạn và minh chứng kết quả. 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống HanoiWork để tiếp nhận, xử lý và báo cáo công việc hằng ngày.

Đảng ủy xã Phú Nghĩa đã ban hành hơn 98 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về CĐS, thành lập Ban chỉ đạo CĐS do Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban. Đáng chú ý, xã đặt mục tiêu quản trị theo “3 không”: Không văn bản giấy (trừ văn bản mật), không trễ hạn nhiệm vụ, không tiếp xúc trực tiếp đối với những thủ tục hành chính đã đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Cách làm mới được thể hiện khá rõ qua việc quản lý nhiệm vụ thành phố giao. Đảng ủy xã đã tiếp nhận, theo dõi 33 nhiệm vụ trên hệ thống, 32 nhiệm vụ hoàn thành đúng và trước hạn, 1 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn, không có nhiệm vụ quá hạn. Hằng tuần, các đơn vị cập nhật tiến độ, số liệu và tài liệu minh chứng. Những nhiệm vụ có nguy cơ chậm phải báo cáo và đưa ra phương án xử lý. Tiến độ được cập nhật thường xuyên, kết quả được kiểm chứng bằng dữ liệu, qua đó tạo cơ sở để đánh giá trách nhiệm của từng đầu mối.

Đoàn Thanh niên xã Phú Nghĩa tổ chức hỗ trợ hội viên người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh, khai thác các ứng dụng số thiết yếu và cài đặt tài khoản an sinh xã hội.

Một thay đổi quan trọng khác là Phú Nghĩa chuyển từ quản lý dữ liệu phân tán sang chuẩn hóa, kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý. Trong công tác xây dựng Đảng, xã đã rà soát, làm sạch dữ liệu của 100% đảng viên thuộc 44 tổ chức đảng trực thuộc và tích hợp vào Hệ thống phần mềm Quản lý đảng viên 4.0. Hồ sơ, tài liệu phục vụ các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và sinh hoạt chi bộ được số hóa. Việc tiếp nhận, xử lý văn bản trên hệ thống điều hành tác nghiệp của Đảng giúp giảm hơn 94% văn bản giấy so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng lĩnh vực đất đai, xã đã làm sạch 18.046/18.576 thửa đất ở, đạt 97,15%; thu thập, quy chủ trên bản đồ giấy 14.258 thửa đất nông nghiệp và chuyển 11.811 thửa về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chương Mỹ. Các dữ liệu an sinh cũng được đưa vào quản lý tập trung. 100% dữ liệu của 495 người có công và 3.522 đối tượng bảo trợ xã hội được chuẩn hóa, làm sạch, hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 71.068 hồ sơ, tương đương 99,33%. Toàn bộ 13.028 học sinh được tích hợp mã định danh cá nhân và 10.355 hồ sơ học bạ được số hóa. Những con số này cho thấy CĐS ở Phú Nghĩa không chỉ là trang bị phần mềm mà bắt đầu từ việc làm sạch dữ liệu. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, cán bộ có thể sử dụng chung một nguồn thông tin, giảm thời gian tổng hợp, đối chiếu và hạn chế sai lệch trong quá trình giải quyết công việc.

CĐS cũng làm thay đổi cách xã phục vụ người dân. Tại Bộ phận một cửa, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số; thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%, trong đó thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 95,6%. Hơn 2.000 người yếu thế và hơn 5.000 lượt công dân được hỗ trợ tiếp cận công nghệ. Mô hình “Thôn số” được triển khai tại 21/21 thôn, gắn với thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử, livestream quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề.

Phó chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Trần Văn Sơn cho biết việc đưa các nhiệm vụ lên hệ thống giúp lãnh đạo xã có cơ sở theo dõi thường xuyên, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh thay vì chờ đến kỳ báo cáo mới tổng hợp, đánh giá. Từ “Thôn số”, “Chợ 4.0” đến “MTTQ Phú Nghĩa - Lắng nghe dân nói”, các mô hình được triển khai theo phương châm “thí điểm để kiểm chứng - đối chứng để đo lường - đánh giá để hoàn thiện - hiệu quả mới nhân rộng”.

Tư duy này được đưa vào đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hằng tháng theo phương pháp OKR/KPI, dựa trên chỉ tiêu, tiến độ và minh chứng cụ thể. Qua đó, Phú Nghĩa hướng tới giảm khâu trung gian, tăng khả năng kiểm soát và xác định rõ trách nhiệm.

Thời gian tới, Phú Nghĩa tiếp tục hoàn thiện dữ liệu đất đai, nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, triển khai thí điểm “Chi bộ số”, duy trì “Thôn số”, đẩy mạnh thương mại điện tử và livestream quảng bá sản phẩm địa phương. Xã cũng đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ trình Ban Thường vụ Đảng ủy xã xem xét chủ trương đầu tư Trung tâm điều hành hệ thống camera số, camera thông minh trước ngày 30-9-2026. Từ những thay đổi trong phương thức điều hành, Phú Nghĩa đang từng bước chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “quản trị bằng công nghệ và dữ liệu”.