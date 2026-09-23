Phú Mỹ và Phú Tân đẩy mạnh chuyển đổi nuôi thuỷ sản công nghệ cao

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đã khảo sát các mô hình nuôi trồng thuỷ sảntại xã Phú Mỹ.

Phú Mỹ có thế mạnh về nuôi trồng thuỷ sản, với diện tích 7.413 ha. Từ đầu năm đến nay, sản lượng thuỷ sản đạt 14.985 tấn, bằng 86,36% kế hoạch; trong đó sản lượng tôm 10.587 tấn, bằng 92,84% kế hoạch.

Địa phương đang tập trung phát triển các mô hình nuôi theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh học, giảm tác động môi trường. Toàn xã có 414 hộ nuôi tôm siêu thâm canh; xã vận động người dân chuyển sang quy trình nuôi tuần hoàn nước (RAS).

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời (bìa trái) khảo sát mô hình nuôi tôm tại hộ ông Trần Tấn Nhã, ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ. Lãnh đạo địa phương tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã (giữa).

Mô hình tôm - cua quảng canh cải tiến gắn với chứng nhận ASC có 264 hộ tham gia, diện tích 561,4 ha, liên kết với Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú Cà Mau, dự kiến hoàn thiện thủ tục và đạt chứng nhận vào tháng 12/2026. Mô hình lúa - tôm có 118 hộ tham gia, diện tích 98,6 ha, bước đầu thành lập 8 tổ hợp tác.

Tuy nhiên, sản xuất còn gặp khó do thời tiết thất thường, dịch bệnh EHP trên tôm siêu thâm canh còn xảy ra, giá tôm giảm nhưng chi phí đầu vào tăng; một số vùng nuôi chưa đáp ứng yêu cầu về công suất điện, trong khi đầu tư công nghệ cao cần nguồn vốn lớn.

Dịp này, đoàn công tác tỉnh khảo sát cơ sở vật chất Trường Mầm non Hoa Hồng (ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ). Trường đang được đề xuất đầu tư nâng chuẩn quốc gia từ mức độ 1 lên mức độ 2, với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.

Tại xã Phú Tân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời khảo sát một số mô hình tiêu biểu của người dân địa phương.

Phú Tân có tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 8.260 ha, với 4.156 hộ. Đến tháng 9, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản đạt khoảng 25.632 tấn, bằng 81,87% kế hoạch; sản lượng tôm 14.064 tấn, cua 698 tấn, hoàn thành kế hoạch.

Xã đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong nuôi tôm, vận động 7 hộ đăng ký mô hình RAS-IMTA với diện tích 25 ha; trong đó 2 hộ đã áp dụng với hơn 10 ha. Mô hình kết hợp nuôi tuần hoàn, ít thay nước với cá rô phi và rong biển nhằm xử lý chất thải.

Lãnh đạo địa phương cho biết, quá trình chuyển đổi sang nuôi công nghệ cao còn gặp một số khó khăn như: chi phí đầu tư lớn, khó tiếp cận vốn vay ưu đãi; giá vật tư đầu vào biến động, liên kết giữa người nuôi, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa bền vững; hạ tầng thuỷ lợi, giao thông chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời khảo sát mô hình nuôi tôm của hộ ông Nguyễn Văn Mót, ấp Thanh Đạm, xã Phú Tân (thứ tư từ trái sang). Gia đình ông Mót thả nuôi tôm trên diện tích 2,2 ha, sau 91 ngày nuôi đạt kích cỡ 23-25 con/kg, đã thu tỉa khoảng 5 tấn, lợi nhuận ước 300 triệu đồng.

Trong chuyến công tác tại xã Phú Tân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đồng thời khảo sát tuyến đường kết nối từ đường ĐT986 vào trung tâm xã dài khoảng 4,3 km, tổng mức đầu tư dự kiến 120 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông có vai trò kết nối, phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hoá và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đoàn công tác khảo sát tuyến đường kết nối từ đường ĐT986 vào trung tâm xã Phú Tân. Đồng chí Lâm Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Phú Tân (bìa phải) tham gia cùng đoàn.

Hai xã kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn về vốn, điện, giao thông, thuỷ lợi; hỗ trợ chuyển đổi sang các mô hình nuôi công nghệ cao, an toàn sinh học; kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào và tăng cường kết nối người nuôi với doanh nghiệp để ổn định đầu ra.

Qua khảo sát, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời ghi nhận các kiến nghị; yêu cầu địa phương tập trung phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh học, kiểm soát chặt quy trình và chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, lựa chọn những mô hình hiệu quả, phù hợp để từng bước nhân rộng./.