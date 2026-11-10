Phú Mỹ phát triển mô hình nuôi ghép cá rô phi trong vuông tôm

Đặc biệt, mô hình đã có doanh nghiệp liên kết cung ứng đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu cá thương phẩm với giá 28.500 đồng/kg. Từ kết quả bước đầu, địa phương đặt mục tiêu mở rộng diện tích lên 500 ha trong năm 2027.

Sau 2 tháng thả nuôi, cá phát triển tốt, trọng lượng bình quân khoảng 7 con/kg.

Có hơn 10 công đất vuông, trước đây, gia đình ông Phạm Minh Cường, ấp Xẻo Đước, thu nhập chủ yếu dựa vào tôm, cua. Từ khi thả nuôi ghép cá rô phi, gia đinh có thêm nguồn thu bình quân hơn 10 triệu đồng/tháng, mà không phải đầu tư thêm đất sản xuất.

Theo ông Cường, cá rô phi thích nghi với điều kiện nguồn nước tại địa phương, ít dịch bệnh, nuôi chung không ảnh hưởng đến sinh trưởng của tôm, cua.

"Trong quá trình nuôi, cần bổ sung thức ăn để cá tăng trưởng, lựa chọn thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng kháng sinh. Hiện tại, sau 2 tháng thả nuôi, cá phát triển tốt, trọng lượng bình quân khoảng 7 con/kg. Nếu điều kiện thuận lợi, khoảng 2 tháng nữa, cá đạt trọng lượng 500 gram/con, có thể thu hoạch", ông Cường chia sẻ.

Nuôi ghép cá rô phi giúp nông dân Phú Mỹ tận dụng diện tích mặt nước vuông tôm, đa dạng hoá đối tượng nuôi.

Không chỉ có thêm đối tượng nuôi, người dân tham gia mô hình còn được kết nối đầu ra thông qua hợp tác xã. Đây là yếu tố quan trọng giúp nông dân yên tâm đầu tư, thay vì phụ thuộc vào thương lái khi đến kỳ thu hoạch.

Thông qua sự hỗ trợ của chính quyền xã Phú Mỹ, Hợp tác xã Tân Thuận Thành đã ký hợp đồng liên kết với Công ty Thủy sản Quốc tế.

Hợp tác xã hiện có 17 thành viên, tổng diện tích nuôi khoảng 30 ha. Theo thoả thuận, doanh nghiệp cung ứng đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu cá thương phẩm đạt tiêu chuẩn với giá 28.500 đồng/kg.

Hợp tác xã Tân Thuận Thành liên kết với doanh nghiệp cung ứng đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu cá rô phi thương phẩm, tạo đầu ra cho người nuôi.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, ấp Rạch Láng, cho rằng, việc có doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và cam kết bao tiêu giúp người nuôi chủ động hơn trong sản xuất. Khi biết rõ yêu cầu về chất lượng và đầu ra sản phẩm, người dân có thêm cơ sở để đầu tư, hạn chế tình trạng đến kỳ thu hoạch mới tìm nơi tiêu thụ.

Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả liên kết, người nuôi phải tuân thủ quy trình kỹ thuật, kiểm soát thức ăn, không sử dụng kháng sinh và bảo đảm cá đạt trọng lượng từ 500 gram/con khi thu hoạch. Đây cũng là những yêu cầu cần được thực hiện đồng bộ nếu địa phương mở rộng diện tích nuôi trong thời gian tới.

Từ hiệu quả mô hình nuôi ghép cá rô phi trong vuông tôm, xã Phú Mỹ đặt mục tiêu nhân rộng lên 500 ha trong năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ Nguyễn Minh Hải thông tin, qua đánh giá bước đầu, mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, có khả năng nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích vuông tôm.

"Năm 2027, xã dự kiến mở rộng diện tích nuôi ghép cá rô phi lên 500 ha. Để đạt mục tiêu này, địa phương sẽ chú trọng hướng dẫn người dân về chất lượng con giống, mật độ thả nuôi, kiểm soát môi trường nước; đồng thời phối hợp với hợp tác xã và doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung đầu vào, khả năng thu mua sản phẩm", Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ Nguyễn Minh Hải cho biết.

Từ diện tích thí điểm ban đầu, mô hình nuôi ghép cá rô phi đang tạo thêm lựa chọn cho nông dân Phú Mỹ trong gia tăng giá trị canh tác vuông tôm. Tuy nhiên, việc mở rộng cần gắn với quy trình nuôi phù hợp và năng lực tiêu thụ thực tế của doanh nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng để mô hình phát triển ổn định, mang lại thu nhập lâu dài cho người dân./.