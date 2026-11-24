Người dân xã Phú Mỹ biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm hay Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhà văn hóa các thôn ở Phú Mỹ lại rộn ràng tiếng hát, tiếng cười. Những tiết mục văn nghệ do người dân tập luyện, biểu diễn không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn trở thành dịp để các thế hệ gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Từ những hoạt động bình dị ấy, đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở ngày càng được vun đắp.

Xác định xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, xã chú trọng triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư (KDC) văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh. Các hoạt động được triển khai hướng về thôn, KDC, khuyến khích người dân chủ động tham gia, phát huy vai trò của mỗi gia đình trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Hiện nay, các thôn trong xã đều có nhà văn hóa hoạt động, trở thành địa điểm tổ chức hội họp, sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động VHVN, thể thao. Cùng với đó, xã duy trì 11 câu lạc bộ VHVN, thể thao với hơn 200 thành viên tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần duy trì phong trào, tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân. Đáng chú ý, các chương trình văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được các thôn tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia. Những tiết mục hát, múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước được dàn dựng từ sự nhiệt tình của các thành viên câu lạc bộ và người dân, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần ở KDC.

Tại thôn 12, phong trào VHVN phát triển với sự tham gia của nhiều lứa tuổi. Ông Trần Văn Thọ, Trưởng thôn cho biết: Thôn xác định xây dựng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ sự tham gia của mỗi người dân, gia đình. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia các hoạt động VHVN, thể thao; duy trì sinh hoạt câu lạc bộ và tổ chức giao lưu vào những dịp lễ, Tết. Qua đó không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 98%.

Cùng với phát triển phong trào VHVN, xã chú trọng gìn giữ giá trị truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; khuyến khích người dân tham gia hoạt động văn hóa cộng đồng, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Để phong trào đi vào chiều sâu, địa phương chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, việc huy động sự đóng góp tự nguyện của Nhân dân cũng góp phần duy trì hoạt động của các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện để người dân được tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian qua, phong trào VHVN, thể dục thể thao được duy trì từ cơ sở, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Đặc biệt, nhận thức và ý thức của người dân trong xây dựng gia đình văn hóa, KDC văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh ngày càng được nâng lên. Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa; nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đẩy mạnh xã hội hóa và phát huy vai trò chủ động của Nhân dân trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Từ những hoạt động thiết thực ở KDC đến xây dựng nếp sống văn minh trong mỗi gia đình, Phú Mỹ từng bước đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống cộng đồng. Khi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, vừa là người thụ hưởng các giá trị văn hóa, những nét đẹp truyền thống sẽ tiếp tục được trao truyền, lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu bản sắc.