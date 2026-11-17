Đảng viên và người lao động PVFCCo - Phú Mỹ tiếp tục phát huy đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Ngày 13/11, tại TP. Hồ Chí Minh, PVFCCo – Phú Mỹ, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM, tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phan Công Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng đại diện các đơn vị trong Tổng công ty.

Sản lượng tiêu thụ phân bón vượt kế hoạch 10 tháng

Theo báo cáo tại hội nghị, Nhà máy Đạm Phú Mỹ duy trì vận hành an toàn, ổn định. Sản lượng urê Phú Mỹ quy đổi đạt gần 782.000 tấn, bằng 106% kế hoạch 10 tháng; NPK Phú Mỹ đạt hơn 164.000 tấn, bằng 106% kế hoạch.

Sản lượng hóa chất UFC85 đạt hơn 10.300 tấn, bằng 125% kế hoạch 10 tháng và vượt kế hoạch cả năm.

Trong hoạt động kinh doanh, lượng phân bón tiêu thụ đạt hơn 1,31 triệu tấn, bằng 121% kế hoạch 10 tháng; hóa chất đạt hơn 111.000 tấn, bằng 105% kế hoạch. Urê Phú Mỹ xuất khẩu khoảng 165.000 tấn, vượt 65% kế hoạch năm.

Doanh thu 10 tháng đạt 18.258 tỷ đồng, tạo cơ sở để doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu 19.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Bên cạnh kết quả đạt được, PVFCCo – Phú Mỹ ghi nhận áp lực từ chi phí khí đầu vào gia tăng và giá bán phân bón giảm so với đầu năm. Doanh nghiệp xác định tiếp tục kiểm soát chi phí, cân đối nguồn lực và điều hành kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường.

Đại diện PVFCCo – Phú Mỹ trình bày tình hình triển khai các dự án trọng điểm và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Chuẩn bị vốn đầu tư, tăng kiểm soát rủi ro

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về tiến độ dự án, phương án cân đối nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2026–2030 và yêu cầu tuân thủ trong hoạt động doanh nghiệp.

Những nhiệm vụ được đặt ra gồm quản trị dòng tiền, công nợ, bảo đảm an toàn tài chính; hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và chủ động nhận diện rủi ro trong từng khâu vận hành.

Đồng chí Tống Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ, trình bày báo cáo công tác Đảng tại hội nghị.

Tổng công ty tiếp tục thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm hỗ trợ quản lý, tối ưu sản xuất và nâng sức cạnh tranh.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hòa yêu cầu các đơn vị duy trì sản xuất an toàn, ổn định; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư theo yêu cầu của PETROVIETNAM và hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027.

Lãnh đạo Tổng công ty cũng đề nghị rà soát quy định, quy chế, tăng trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và chuẩn bị nguồn lực cho các dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo - Phú Mỹ, phát biểu kết luận hội nghị.

Duy trì việc làm, thực hiện an sinh xã hội

Cùng với sản xuất kinh doanh, PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục bảo đảm việc làm và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. Giá trị giải ngân cho các hoạt động an sinh xã hội trong 10 tháng đạt khoảng 62,9 tỷ đồng.

Theo báo cáo, công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và thực hành tiết kiệm tiếp tục được triển khai gắn với nhiệm vụ quản lý, điều hành. Đảng bộ Tổng công ty có 598 đảng viên tại thời điểm ngày 31/10/2026 và đã hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên.

Trong hai tháng cuối năm, doanh nghiệp tập trung đồng thời vào ổn định sản xuất, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực và chăm lo người lao động, hướng đến hoàn thành kế hoạch năm 2026.