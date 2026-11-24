Chuyển đổi xanh trong ngành phân bón gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên và canh tác bền vững.

Với một doanh nghiệp sản xuất phân bón, chuyển đổi xanh bắt đầu từ chính những đầu vào thiết yếu: nhiên liệu, điện, nước và nguyên liệu. Sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực này vừa giúp kiểm soát chi phí, vừa tạo nền tảng để giảm tác động môi trường.

Tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ), các nội dung đó đang được cụ thể hóa bằng cải tiến vận hành, kiểm kê phát thải và mở rộng giải pháp dinh dưỡng cây trồng. Những kết quả được doanh nghiệp công bố cho thấy cách tiếp cận chuyển đổi xanh đang dần gắn với công việc thường xuyên của nhà máy và nhu cầu thực tế trên đồng ruộng.

Bắt đầu từ hiệu quả vận hành

Theo Báo cáo phát triển bền vững năm 2025, Nhà máy Đạm Phú Mỹ tiết kiệm khoảng 597.693 MMBTU năng lượng so với định mức. Các biện pháp được triển khai gồm điều chỉnh công nghệ, tối ưu hệ thống bơm nước làm mát, tận dụng áp suất nguồn khí để giảm thời gian vận hành máy nén và lắp đặt thiết bị tách nước ngưng nhằm hạn chế thất thoát hơi.

Đằng sau con số tổng hợp là những thay đổi ở từng khâu vận hành. Một thiết bị hoạt động hợp lý hơn, một dòng hơi được hạn chế thất thoát hay một hệ thống bơm được tối ưu đều có thể tạo ra khoản tiết kiệm tích lũy trong quá trình sản xuất.

Báo cáo cũng công bố cường độ sử dụng năng lượng năm 2025 ở mức 7,68 GJ trên một tấn sản phẩm, so với 8,39 GJ năm 2024. Đây là chỉ tiêu cần theo dõi cùng cơ cấu sản phẩm và điều kiện vận hành. Riêng mức giảm tổng năng lượng tiêu thụ năm 2025, doanh nghiệp cho biết có ảnh hưởng của đợt bảo dưỡng định kỳ, làm gián đoạn sản xuất.

Việc phân biệt những yếu tố này giúp nhìn rõ hơn kết quả chuyển đổi. Tổng mức tiêu thụ giảm có thể đến từ thay đổi thời gian hoạt động; còn hiệu quả vận hành cần được xem xét qua lượng tài nguyên sử dụng để tạo ra sản phẩm trong những điều kiện có thể so sánh.

Phú Mỹ từng bước đưa yêu cầu chuyển đổi xanh vào hoạt động kinh doanh

Đưa dữ liệu môi trường vào quản trị

Cùng với tiết kiệm năng lượng, Phú Mỹ đang xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý phát thải. Theo báo cáo của doanh nghiệp, việc kiểm kê khí nhà kính năm 2025 tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ được thực hiện theo ISO 14064-1:2018, mở rộng tính toán một số hạng mục phát thải gián tiếp trong chuỗi giá trị, gồm nguyên vật liệu chính, vận chuyển nguyên vật liệu và xử lý chất thải. Kết quả kiểm kê được BSI Việt Nam kiểm tra xác nhận.

Kiểm kê là bước tạo dữ liệu nền cho việc lựa chọn giải pháp. Khi xác định được phát thải phát sinh ở đâu, doanh nghiệp có thêm căn cứ để bố trí nguồn lực, xây dựng lộ trình và đánh giá kết quả thực hiện. Giá trị của quá trình này nằm ở khả năng duy trì dữ liệu nhất quán qua các năm.

Trách nhiệm môi trường cũng được mở rộng sang bao bì. Phú Mỹ cho biết đã thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì phân bón bằng hình thức tái chế và hoàn tất kê khai trên hệ thống EPR quốc gia. Đây là nội dung đáng chú ý đối với một sản phẩm được phân phối đến nhiều vùng sản xuất: trách nhiệm của doanh nghiệp tiếp tục được đặt ra sau khi hàng hóa đến tay người sử dụng.

Ở góc độ quản trị, những hoạt động này tạo cơ hội kết nối mục tiêu môi trường với sản xuất, phân phối và sử dụng sản phẩm. Khi được lượng hóa đầy đủ, chúng còn giúp doanh nghiệp xác định khâu nào cần ưu tiên cải thiện.

Kết nối với sức khỏe đất và nhu cầu người trồng

Đối với Phú Mỹ, hướng chuyển đổi còn thể hiện ở việc mở rộng danh mục phân bón hữu cơ. Tại hội thảo ngày 24/9/2026, doanh nghiệp xác định đây là định hướng dài hạn, gắn phát triển sản phẩm với mô hình trình diễn, tư vấn dinh dưỡng và theo dõi hiệu quả thực tế.

Sự dịch chuyển này mở thêm cơ hội phục vụ người trồng. Bên cạnh việc lựa chọn một sản phẩm, bà con cần được hỗ trợ xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với đất, cây và mùa vụ. Hiệu quả của phân bón vì thế cần được đặt trong tổng thể quy trình canh tác, có tính đến nước tưới, chăm sóc và khả năng đầu tư.

FAO khuyến nghị quản lý dinh dưỡng dựa trên điều kiện từng địa điểm, nhu cầu cây trồng và mục tiêu năng suất; đồng thời theo dõi cả tác động trước mắt lẫn ảnh hưởng còn lại qua các vụ. Đây là cơ sở để doanh nghiệp và người sản xuất cùng hướng tới sử dụng vật tư có căn cứ, hạn chế lãng phí.

Với Phú Mỹ, mô hình thực địa có thể trở thành cầu nối giữa nghiên cứu sản phẩm và nhu cầu đồng ruộng. Tuy nhiên, việc phát triển phân bón hữu cơ hoặc bổ sung vi sinh cần được phân biệt với kết quả giảm phát thải khi sử dụng. Những kết luận về mức giảm cụ thể phải dựa trên đo đạc và đánh giá tương ứng.

Chuyển đổi xanh của Phú Mỹ đang được thể hiện qua nhiều công việc có thể theo dõi: năng lượng sử dụng trong sản xuất, dữ liệu phát thải, trách nhiệm với bao bì và cách hỗ trợ người trồng. Tiếp tục công bố kết quả rõ ràng, làm sâu các giải pháp kỹ thuật và kiểm chứng hiệu quả trên đồng ruộng sẽ giúp những bước đi ấy tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp và người sản xuất.