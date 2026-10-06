Phù Lưu tập trung các động lực tăng trưởng trong quý IV

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh dự hội nghị.

9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Phù Lưu tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kinh tế địa phương duy trì ổn định, tổng giá trị sản phẩm ước đạt hơn 1.196 tỷ đồng, tăng khoảng 9,13% so với năm 2025. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 10,1%; thương mại - dịch vụ tăng 12%. Lâm nghiệp tiếp tục là điểm sáng, diện tích trồng rừng đạt 87,68 ha, bằng 119,36% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,3%. Du lịch thu hút hơn 60.000 lượt khách, trong đó khoảng 55.000 lượt tham gia Lễ hội truyền thống Chợ Thụt gắn với Giải đua ngựa năm 2026.

Thu ngân sách đến ngày 30-9 đạt hơn 2,4 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư công năm 2026 hơn 27,45 tỷ đồng; nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân 100%; dự án khu dân cư kết hợp khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản đang được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 85 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, quy mô sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ còn nhỏ; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chưa chặt chẽ. Tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm; du lịch chưa tạo được đóng góp rõ nét vào tăng trưởng.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vân Đình Thảo, Uỷ Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh đề nghị xã khai thác hiệu quả tiềm năng, phát huy thế mạnh, xác định rõ những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị tăng thêm để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Trong đó, cần tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đã xác định trong quý IV, nhất là phát triển nông, lâm nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, mở rộng thương mại - dịch vụ, hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án và khai thác tốt dư địa thu ngân sách.

Trên cơ sở đó, Phù Lưu tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng, phát triển các sản phẩm có lợi thế như chè, chanh, lâm nghiệp, thủy sản; phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học; đẩy mạnh trồng rừng gắn với kinh tế dưới tán rừng. Xã đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích chế biến nông, lâm sản; rà soát từng công trình, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, phấn đấu giải ngân tối đa nguồn vốn.

Đối với thương mại - dịch vụ, xã hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng; phát triển dịch vụ gắn với nông nghiệp, văn hóa, du lịch cộng đồng; tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư kết hợp khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản giai đoạn 2; phối hợp thực hiện dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; khai thác các nguồn thu còn dư địa, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách năm 2026.