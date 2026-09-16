Phú Lương siết chặt an toàn thực phẩm học đường

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương Lê Văn Huấn cùng đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Phú Lương. Ảnh: Hữu Tiệp

Tại các điểm kiểm tra, đoàn đã rà soát hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng mua bán hóa đơn, chứng từ, phiếu nhập hàng hằng ngày, cũng như việc lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước.

Đoàn cũng kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, khu bếp ăn, dụng cụ chế biến, nguồn nước sử dụng, quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm; đặc biệt là việc xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng, phù hợp lứa tuổi học sinh và công khai hằng ngày.

Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tại Trường Tiểu học Phú Lương. Ảnh: Hữu Tiệp

Phó Chủ tịch UBND phường Lê Văn Huấn nhấn mạnh, việc kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn giúp các nhà trường nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh. Ông Lê Văn Huấn đề nghị các trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, minh bạch nguồn gốc thực phẩm, chủ động xây dựng phương án phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tại Trường THCS Phú Cường. Ảnh: Hữu Tiệp

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra sẽ được triển khai xuyên suốt năm học 2026-2027, đối với tất cả cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú và các đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống, suất ăn sẵn.