Phú Lương siết chặt an toàn thực phẩm học đường
Ngày 16-9, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương Lê Văn Huấn đã làm việc với Trường Mầm non Phú Lương, Trường Tiểu học Phú Lương và Trường THCS Phú Cường về công tác tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2026-2027.
Tại các điểm kiểm tra, đoàn đã rà soát hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng mua bán hóa đơn, chứng từ, phiếu nhập hàng hằng ngày, cũng như việc lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước.
Đoàn cũng kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, khu bếp ăn, dụng cụ chế biến, nguồn nước sử dụng, quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm; đặc biệt là việc xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng, phù hợp lứa tuổi học sinh và công khai hằng ngày.
Phó Chủ tịch UBND phường Lê Văn Huấn nhấn mạnh, việc kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn giúp các nhà trường nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh. Ông Lê Văn Huấn đề nghị các trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, minh bạch nguồn gốc thực phẩm, chủ động xây dựng phương án phòng, chống ngộ độc thực phẩm.
Theo kế hoạch, công tác kiểm tra sẽ được triển khai xuyên suốt năm học 2026-2027, đối với tất cả cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú và các đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống, suất ăn sẵn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phu-luong-siet-chat-an-toan-thuc-pham-hoc-duong-1756828.html