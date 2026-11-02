Phú Lương (Hà Nội): Điểm trung chuyển hàng hóa trên đất công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy

Một nhà xe có ghi rõ địa chỉ nhận hàng tại Nhà văn hóa Bắc Lãm

Như Báo Nhà báo và Công luận đã có bài viết: “Phú Lương (Hà Nội): Phát hiện 463 cơ sở có nghi ngờ về các sai phạm liên quan đến PCCC, trật tự xây dựng và đất đai, thông tin về kết quả rà soát theo Kết luận số 114 của Thành ủy Hà Nội, tại phường Phú Lương.

Trong đó có nêu một số địa điểm có nguy cơ về cháy nổ, sử dụng đất sai mục đích như bãi trung chuyển hàng hóa cạnh nhà văn hóa Bắc Lãm 9.

Các phương tiện giao nhận hàng hóa tại bãi trung chuyển

Sau khi có bài viết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Lương Lã Quang Thức cho biết, vị trí đất cạnh nhà văn hóa Bắc Lãm 9 là đất công, chỉ được quay đầu xe. Nơi đây tuyệt đối không được làm bãi đỗ xe, không được thu phí dưới bất kỳ hình thức nào.

Các nhà xe được sắp xếp các lốt cố định trong bãi trung chuyển

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận tại hiện trườngtại thời điểm ngày 28/10lại vẽ ra một bức tranh hoàn toàn trái ngược. Ngay sát nhà văn hóa Bắc Lãm 9 là bãi đất rộng hàng nghìn m2, có tường xây bao quanh, bên trong từng khu vực được phân chia cho các nhà xe khác nhau, chạy liên tỉnh trông giống như một "bến xe thu nhỏ" với hoạt động giao nhận hàng hóa diễn ra liên tục ngày đêm.

Các phương tiện ra vào liên tục, chở hàng hóa tập kết tại các vị trí có nhà xe vận chuyển.

Các tấm biển của các nhà xe được đặt tại vị trí đã đã được ngầm sắp xếp để bên gửi hàng và bên nhận hàng dễ nhận biết. Quan sát có thể thấy Nhà xe Anh Quân đi Ninh Bình; nhà xe Anh Em đi Nghệ An; Việt Nhật đi Thái Bình; Huy Sỹ đi Thái Nguyên; Chiến Thoan đi Hải Dương…

Một khách hàng đang bốc hàng từ xe tải xuống điểm của nhà xe Anh Em

Trước đó, một khách hàng đang bốc hàng từ xe tải xuống điểm của nhà xe Anh Em cho biết: hàng ngày chở nhiều chuyến ra tập kết tại đây, mỗi lần ra vào nộp 30.000 đồng tiền bến bãi, là tiền mặt hoặc chuyển khoản, không có hóa đơn chứng từ. Tiền gửi hàng đi tỉnh thì liên hệ gửi cho nhà xe, hàng được được tập kết tại đây rồi chụp ảnh gửi cho nhà xe vận chuyển đi tỉnh. Sau khi ra khỏi bãi xe sẽ có người thu tiền.

Chốt chặn thu tiền xe ra vào bến bãi.

Hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lập bãi xe trung chuyển hàng hóa và có hiện tượng thu tiền ra vào là biểu hiện rõ ràng của việc sử dụng đất sai mục đích nhằm thu lợi bất chính. Đáng lo ngại hơn, do hoàn toàn là bãi tự phát nên khu vực này không hề có kho bãi chuẩn chỉnh hay mái che bảo vệ gây nguy cơ cháy nổ...

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho cộng đồng, đề nghị UBND phường Phú Lương cùng các lực lượng chức năng liên quan cần khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm dấu hiệu vi phạm trên.