Phú Long nhận 'cú đúp' giải thưởng tại HR Asia Awards 2026

Khẳng định năng lực quản trị nguồn nhân lực

Bên cạnh hai giải thưởng chính, HR Asia cũng trao tặng Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long Cúp Vàng Doanh nghiệp đồng hành 5 năm, ghi nhận sự gắn bó của doanh nghiệp trong hành trình thúc đẩy các chuẩn mực về quản trị nguồn nhân lực và môi trường làm việc tại Việt Nam.

Phú Long ghi tên ở hai hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và "Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững"

Nơi làm việc tốt nhất châu Á - HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực về Nhân sự, được Tạp chí HR Asia tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp sở hữu môi trường làm việc xuất sắc, chính sách nhân sự tiên tiến và mức độ gắn kết nhân viên vượt trội.

Trải qua 13 mùa giải, HR Asia đã trở thành một trong những chuẩn mực đánh giá quan trọng đối với các tổ chức theo đuổi chiến lược phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm, với hơn 1,4 triệu người lao động tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia khảo sát.

Năm 2026, giải thưởng mang chủ đề People First, Always - Luôn đặt con người làm trọng tâm, phản ánh quan điểm nhất quán rằng trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chỉ đóng vai trò là đòn bẩy, còn con người mới là yếu tố quyết định năng lực đổi mới, khả năng thích ứng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thông điệp này được cụ thể hóa thông qua ba trụ cột đánh giá gồm Every Voice Counts (Mỗi tiếng nói đều có giá trị), The Skills Race (Cuộc đua kỹ năng) và The Resilience Revolution (Cuộc cách mạng về khả năng thích ứng). Đây cũng là những định hướng ngày càng trở thành xu thế trong quản trị doanh nghiệp hiện đại và là nền tảng mà Phú Long kiên trì xây dựng trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú - Tổng Giám đốc Phú Long - cùng đội ngũ cán bộ nhân viên đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026

Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh tại hạng mục chính - Nơi làm việc tốt nhất châu Á, Phú Long cho thấy chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp không chỉ đáp ứng những chuẩn mực quản trị tiên tiến của khu vực mà còn phù hợp với xu hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển dịch từ cạnh tranh về quy mô sang cạnh tranh về năng lực quản trị, chất lượng triển khai và khả năng thích ứng, nguồn nhân lực ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Lấy con người làm trung tâm cho chiến lược phát triển dài hạn

Với Phú Long, con người là trung tâm của chiến lược phát triển. Trong đó, đội ngũ cán bộ nhân viên giữ vai trò quan trọng, trực tiếp tạo nên chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng và uy tín thương hiệu. Trên cơ sở này, Phú Long chủ trương kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, nơi người lao động được lắng nghe, trao cơ hội phát triển và khuyến khích đổi mới nhằm tạo dựng nền tảng nhân sự vững mạnh, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình xây dựng môi trường làm việc nhân văn, đổi mới và bền vững của Phú Long

Cụ thể, Phú Long kiên định xây dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, khuyến khích đối thoại hai chiều, ghi nhận những sáng kiến mới và tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực.

Song song đó, doanh nghiệp liên tục đầu tư cho các chương trình đào tạo chuyên môn, phát triển năng lực quản lý và xây dựng đội ngũ kế thừa nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho những giai đoạn phát triển tiếp theo.

Không chỉ tập trung phát triển năng lực đội ngũ, Phú Long còn đặt mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc cân bằng, nhân văn và bền vững. Doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện chính sách phúc lợi, chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời duy trì nhiều hoạt động gắn kết nội bộ như Team Building, MasterChef, Olympic hay Đường chạy Nụ cười - Phú Long Smile Run… nhằm lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, nâng cao trải nghiệm nhân viên và củng cố sự gắn kết lâu dài của đội ngũ.

Những nỗ lực này được ghi nhận thông qua hạng mục HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026 - giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc phát triển bền vững, hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm xã hội và giá trị con người.

Các hoạt động gắn kết nội bộ được Phú Long tổ chức thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực và văn hóa doanh nghiệp bền vững

Từ những kết quả đã đạt được, Phú Long định hướng tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển con người, xem đội ngũ nhân sự là nền tảng cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, giàu tính gắn kết và nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực tiên tiến, qua đó tạo nền tảng vững chắc để mang đến những giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.